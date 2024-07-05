16/04/2024 16:50

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 154.41 154.62 154.13 歐元/美元 1.0619 1.0625 1.0602 英鎊/美元 1.2437 1.2449 1.2409 美元/瑞郎 0.9123 0.9142 0.9118 美元/港元 7.8286 7.8313 7.8262

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0665 1.0550 1.0705 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國經濟數據繼續有好表現，3月零售銷售按月升0.7%，核心銷售更勁升1.1%，高於預期。美國國債孳息率攀升至年初以來的新高，2年期國債孳息率接近5%，10年期國債孳息率上漲10個基點至4.62%，為去年11月14日以來的最高。近期美國數據顯示當地的經濟表現強勁，進一步削弱了投資者對聯儲局今年開始降息的信心，推動美元向好。歐元區2月工業產出按月增長0.8%，符合預期。周一(15日)，歐洲央行管委雷恩表示，如果通脹按預期放緩，歐洲央行利率可以在6月降息。另一管委卡茲米爾亦有類似表態，指只要通脹持續下降，央行可以在6月份降息，限制措施可以逐漸放寬。由於歐央行很大機會比美聯儲更早降息，匯價仍然有下行壓力，或要試1.05。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。