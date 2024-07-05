16/04/2024 16:50
《美元走勢－羅明立》降息料早於聯儲，歐元或要試1.05
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|154.41
|154.62
|154.13
|歐元/美元
|1.0619
|1.0625
|1.0602
|英鎊/美元
|1.2437
|1.2449
|1.2409
|美元/瑞郎
|0.9123
|0.9142
|0.9118
|美元/港元
|7.8286
|7.8313
|7.8262
《美元走勢》美國經濟數據繼續有好表現，3月零售銷售按月升0.7%，核心銷售更勁升1.1%，高於預期。美國國債孳息率攀升至年初以來的新高，2年期國債孳息率接近5%，10年期國債孳息率上漲10個基點至4.62%，為去年11月14日以來的最高。近期美國數據顯示當地的經濟表現強勁，進一步削弱了投資者對聯儲局今年開始降息的信心，推動美元向好。
歐元區2月工業產出按月增長0.8%，符合預期。周一(15日)，歐洲央行管委雷恩表示，如果通脹按預期放緩，歐洲央行利率可以在6月降息。另一管委卡茲米爾亦有類似表態，指只要通脹持續下降，央行可以在6月份降息，限制措施可以逐漸放寬。由於歐央行很大機會比美聯儲更早降息，匯價仍然有下行壓力，或要試1.05。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0665
|1.0550
|1.0705
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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