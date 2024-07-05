17/04/2024 16:47

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 154.60 154.74 154.45 歐元/美元 1.0626 1.0638 1.0606 英鎊/美元 1.2455 1.2479 1.2417 美元/瑞郎 0.9110 0.9133 0.9100 美元/港元 7.8319 7.8324 7.8306

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0665 1.0550 1.0705 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期二(16日)英國公布2月失業率由3.9%升至4.2%，3月失業金申請人數增加1.09萬，而2月的平均工資按年增幅都高過預期，情況並不理想。歐洲方面，歐元區及德國4月ZEW經濟景氣指數有較大改善；而美國3月的營建許可及新屋開工數據就差過預期。IMF上調今年全球經濟增長預期至3.2%，2024年全球總體通脹率預計將降至5.9%，報告指美國及部分新興市場表現強勁，但同時警告，在持續通脹和地緣政治風險增加的情況下，對全球經濟展望仍持謹慎態度。美聯儲主席鮑威爾淩晨表示，最近通脹回落的情況缺乏進展，對通脹信心的恢復可能需要更長時間，有可能需要繼續維持高利率環境。鮑威爾發言後，利率期貨市場顯示7月減息的機會低於4成，刺激美元指數繼續走強，升至106.30。此外，近期歐央行官員相繼發言，都暗示即將減息，歐元仍然有下行壓力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。