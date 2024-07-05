17/04/2024 16:47
《美元走勢－羅明立》美元指數繼續走強，升至106.30
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|154.60
|154.74
|154.45
|歐元/美元
|1.0626
|1.0638
|1.0606
|英鎊/美元
|1.2455
|1.2479
|1.2417
|美元/瑞郎
|0.9110
|0.9133
|0.9100
|美元/港元
|7.8319
|7.8324
|7.8306
《美元走勢》星期二(16日)英國公布2月失業率由3.9%升至4.2%，3月失業金申請人數增加1.09萬，而2月的平均工資按年增幅都高過預期，情況並不理想。歐洲方面，歐元區及德國4月ZEW經濟景氣指數有較大改善；而美國3月的營建許可及新屋開工數據就差過預期。IMF上調今年全球經濟增長預期至3.2%，2024年全球總體通脹率預計將降至5.9%，報告指美國及部分新興市場表現強勁，但同時警告，在持續通脹和地緣政治風險增加的情況下，對全球經濟展望仍持謹慎態度。
美聯儲主席鮑威爾淩晨表示，最近通脹回落的情況缺乏進展，對通脹信心的恢復可能需要更長時間，有可能需要繼續維持高利率環境。鮑威爾發言後，利率期貨市場顯示7月減息的機會低於4成，刺激美元指數繼續走強，升至106.30。此外，近期歐央行官員相繼發言，都暗示即將減息，歐元仍然有下行壓力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0665
|1.0550
|1.0705
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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