18/04/2024 16:05

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 154.30 154.41 153.96 歐元/美元 1.0680 1.0690 1.0664 英鎊/美元 1.2465 1.2485 1.2447 美元/瑞郎 0.9095 0.9110 0.9088 美元/港元 7.8310 7.8314 7.8293

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0680 1.0550 1.0705 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期三(17日)英國公布3月的通脹數據，消費物價指數CPI按年升3.2%，核心CPI升4.2%，兩者都略高過預期，反映通脹可能有更大的粘度。不過，英倫銀行行長貝利在數據公布後表示，通脹情況基本符合2月時的預期，並指下個月的數字將大幅下跌，數據對鎊匯影響不大。美聯儲局主席鮑威爾近期暗示通脹表現的不確定可能令局方推遲減息行動，美匯指數曾經逼近106.50，到昨日有所調整，留意107是上年第四季的高位，當時由該水平快速跌至100，初步支持位在104.80/105.00。今日(18日)澳洲公布3月的就業數據，經過2月就業人口大幅增加後，3月份調整較預期大，減少0.66萬人，失業率由3.7%微升上3.8%，好過預期。市場預期澳洲央行未必急於減息，澳元由0.6390反彈，關注0.6480附近的阻力。歐洲央行管委森特諾表示以目前情況來看，6月降息的機會很高，而今年可能會有幾次減息行動。歐元借美匯調整而有所反彈，1.07是即市阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。