19/04/2024 15:49
《美元走勢－羅明立》歐元1.07附近阻力仍值關注
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|154.35
|154.68
|153.59
|歐元/美元
|1.0648
|1.0653
|1.0610
|英鎊/美元
|1.2438
|1.2443
|1.2389
|美元/瑞郎
|0.9080
|0.9127
|0.9012
|美元/港元
|7.8310
|7.8331
|7.8279
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數為21.2萬，跟對上一次數字基乎持平，但就好過市場預期。4月費城聯儲製造業指數升至15.5，遠高於前值的3.2及預期的2.3。資料公布後美元小幅走漲；3月的成屋銷售總數年化錄得419萬間，略低於估計的420萬間，美元在106附近整固。美聯儲局的褐皮書顯示，當地經濟略有擴張，企業轉嫁成本的難度顯著上升；薪資壓力緩和，人們對經濟持謹慎樂觀態度。紐約聯儲銀行主席威廉斯表示局方不急於減息，必要時可能需要加息。
周四(18日)淩晨歐央行行長拉加德表示，「我們非常謹慎地關注匯率」，隨後歐央行管委陸續講話，並對6月降息的預期，及年內降息的肯定性增加，歐元在1.07附近的阻力仍然值得關注。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0680
|1.0550
|1.0705
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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