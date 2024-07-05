19/04/2024 15:49

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 154.35 154.68 153.59 歐元/美元 1.0648 1.0653 1.0610 英鎊/美元 1.2438 1.2443 1.2389 美元/瑞郎 0.9080 0.9127 0.9012 美元/港元 7.8310 7.8331 7.8279

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0680 1.0550 1.0705 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數為21.2萬，跟對上一次數字基乎持平，但就好過市場預期。4月費城聯儲製造業指數升至15.5，遠高於前值的3.2及預期的2.3。資料公布後美元小幅走漲；3月的成屋銷售總數年化錄得419萬間，略低於估計的420萬間，美元在106附近整固。美聯儲局的褐皮書顯示，當地經濟略有擴張，企業轉嫁成本的難度顯著上升；薪資壓力緩和，人們對經濟持謹慎樂觀態度。紐約聯儲銀行主席威廉斯表示局方不急於減息，必要時可能需要加息。周四(18日)淩晨歐央行行長拉加德表示，「我們非常謹慎地關注匯率」，隨後歐央行管委陸續講話，並對6月降息的預期，及年內降息的肯定性增加，歐元在1.07附近的阻力仍然值得關注。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。