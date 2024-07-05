22/04/2024 17:15
《美元走勢－羅明立》干預只限出口術，日圓短線仍有下行壓力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|154.64
|154.76
|154.59
|歐元/美元
|1.0663
|1.0671
|1.0652
|英鎊/美元
|1.2371
|1.2372
|1.2393
|美元/瑞郎
|0.9113
|0.9123
|0.9102
|美元/港元
|7.8350
|7.8352
|7.8321
《美元走勢》英國3月零售銷售按月無增長，核心銷售按月收縮0.3%，兩者都差過預期，數據疲弱令英鎊受壓，跌至1.2370附近。最近，在美國經濟數據持續理想的情況下，美元繼續獲得支持，包括聯儲局主席鮑威爾等官員相繼發表鷹派的言論，令市場預期美國可能要到9月才有機會減息，甚至有大行估今年可能需要再次加息。
在美元持續走強的情況下，非美貨幣持續受壓，特別是日圓，受日本央行不急於收緊貨幣政策的影響，日圓跌向155兌1美元。近期美國財政部長耶倫、日本財長鈴木俊一和韓國財長崔相穆共同表示，他們將根據現有的20國集團承諾，繼續就外匯市場的發展進行密切磋商，同時承認日本和韓國對最近日圓和韓元大幅貶值表示嚴重關切。日本央行一直只作出口頭干預，相信市場會考驗央行真正出手干預的決心，短線日圓仍然有下行壓力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0680
|1.0550
|1.0705
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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