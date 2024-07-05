22/04/2024 17:15

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 154.64 154.76 154.59 歐元/美元 1.0663 1.0671 1.0652 英鎊/美元 1.2371 1.2372 1.2393 美元/瑞郎 0.9113 0.9123 0.9102 美元/港元 7.8350 7.8352 7.8321

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0680 1.0550 1.0705 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》英國3月零售銷售按月無增長，核心銷售按月收縮0.3%，兩者都差過預期，數據疲弱令英鎊受壓，跌至1.2370附近。最近，在美國經濟數據持續理想的情況下，美元繼續獲得支持，包括聯儲局主席鮑威爾等官員相繼發表鷹派的言論，令市場預期美國可能要到9月才有機會減息，甚至有大行估今年可能需要再次加息。在美元持續走強的情況下，非美貨幣持續受壓，特別是日圓，受日本央行不急於收緊貨幣政策的影響，日圓跌向155兌1美元。近期美國財政部長耶倫、日本財長鈴木俊一和韓國財長崔相穆共同表示，他們將根據現有的20國集團承諾，繼續就外匯市場的發展進行密切磋商，同時承認日本和韓國對最近日圓和韓元大幅貶值表示嚴重關切。日本央行一直只作出口頭干預，相信市場會考驗央行真正出手干預的決心，短線日圓仍然有下行壓力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。