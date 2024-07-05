23/04/2024 16:35

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 154.84 154.86 154.66 歐元/美元 1.0677 1.0696 1.0638 英鎊/美元 1.2363 1.2372 1.2330 美元/瑞郎 0.9110 0.9131 0.9102 美元/港元 7.8365 7.8378 7.8355

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0680 1.0550 1.0705 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》歐元區4月消費者信心指數稍微改善，報-14.7，但不如市場預期。今日(23日)公布的SPGI製造業及服務業採購經理指數，歐元區、德國及法國都出現服務業好過預期，而製造業弱於預期的情況。歐洲央行副行長金多斯在接受媒體採訪時指，如無意外發生，6月減息應已成定局，但之後的行動，可能需要把聯儲局抗通脹的進展加入考慮。美國10年期國債孳息率4.627%，維持於近期高位附近。市場關注周四(25日)公布的美國首季經濟增長及通脹有關的PCE物價指數。在今周日本央行議息前，日圓繼續偏軟，逼近155兌1美元。日本財務大臣鈴木俊一今日發表強硬言論，指必要時會採取行動應對日圓波動，亦重提之前美日韓三國就匯率的共識。而日本央行行長植田和男就指通脹持續達到目標水平的話，央行將上調利率。現時央行阻止日圓繼續貶值的機會有所上升，不能抹殺會配合一些貨幣政策令干預行動更為有效的可能。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。