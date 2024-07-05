23/04/2024 16:35
《美元走勢－羅明立》關注美國首季GDP及PCE物價指數
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|154.84
|154.86
|154.66
|歐元/美元
|1.0677
|1.0696
|1.0638
|英鎊/美元
|1.2363
|1.2372
|1.2330
|美元/瑞郎
|0.9110
|0.9131
|0.9102
|美元/港元
|7.8365
|7.8378
|7.8355
《美元走勢》歐元區4月消費者信心指數稍微改善，報-14.7，但不如市場預期。今日(23日)公布的SPGI製造業及服務業採購經理指數，歐元區、德國及法國都出現服務業好過預期，而製造業弱於預期的情況。歐洲央行副行長金多斯在接受媒體採訪時指，如無意外發生，6月減息應已成定局，但之後的行動，可能需要把聯儲局抗通脹的進展加入考慮。美國10年期國債孳息率4.627%，維持於近期高位附近。市場關注周四(25日)公布的美國首季經濟增長及通脹有關的PCE物價指數。
在今周日本央行議息前，日圓繼續偏軟，逼近155兌1美元。日本財務大臣鈴木俊一今日發表強硬言論，指必要時會採取行動應對日圓波動，亦重提之前美日韓三國就匯率的共識。而日本央行行長植田和男就指通脹持續達到目標水平的話，央行將上調利率。現時央行阻止日圓繼續貶值的機會有所上升，不能抹殺會配合一些貨幣政策令干預行動更為有效的可能。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0680
|1.0550
|1.0705
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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