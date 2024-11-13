23/04/2024 11:20

《真知灼見－溫灼培》金價跌是調整還是轉勢？

《真知灼見》自4月1日伊朗於敘利亞的大使館遭空襲後，過去3周由於中東局勢緊張，驅使現貨金價於4月12日一度高見2431.29美元歷史高位（據《路透社》數字）。之後雖然以色列與伊朗互有攻擊，但由於雙方舉動尚算克制，使局勢未見惡化，金價亦因而從高位回落。今早於亞洲市場所見，現貨金價報2308美元，與上周金價一直於2400美元之上走動情況相比明顯回落。金價後向要留意那些因素呢？



*美國債務加劇，才是支撐金價主因*



中東局勢發展對金價影響當然是重中之重，而這影響可有兩方面。中東愈亂，這當然會推高油價，石油作為眾商品之首，油價升，大部分商品價格包括黃金也會水漲船高。不過這對金價帶來的刺激非最重要，市場反而最關心是美國會否捲入中東的戰亂中，一旦捲入，美國財赤定當惡化，並會加重市場對美國債務的憂慮，使市場對美元進一步失去信任，這才是推升金價的最大動力來源。



*中東局勢似乎不易平息*



當明白這一切，我們反要問的是，中東局勢會平息嗎？相信不會這麼容易。上周末（20日），美國眾議院通過了一項價值950億美元的對外援助方案，包含對烏克蘭及以色列的援助。眾議院是共和黨控制，眾議院通過後，相信方案最終獲通過成為法案的機率相當高。試想想，當美國提供更多軍援予以色列，這只會為中東局勢添亂；再者，當美國加大對烏克蘭的軍援對抗俄羅斯，俄羅斯又會否提供援助予一些中東武裝組織對付以色列？似乎中東的亂局不會這麼易就平息，而美國被捲入其中的風險依然存在。還有，950億美元並非一筆小資金，這又將會增加美國債務壓力，並增添市場對美元的不信任及對金價的支持。倘從這角度看，或許近期油價及金價的回落只屬暫時性。面對現今環球亂局，對金價估頂似乎是不太明智，反應考慮在那個價位對黃金作出吸納。願承擔較大風險者可考慮於2200美元吸納，保守者建議可在2080美元入市。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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