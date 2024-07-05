24/04/2024 16:25

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 154.90 154.96 154.75 歐元/美元 1.0686 1.0715 1.0686 英鎊/美元 1.2430 1.2465 1.2429 美元/瑞郎 0.9142 0.9147 0.9113 美元/港元 7.8343 7.8363 7.8333

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0695 1.0570 1.0725 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國4月SPGI製造業PMI初值失守50的分界線，報49.9，是今年以來首次低於擴張水平，而服務業PMI初值亦由51.9回落至50.9，同樣低於預期。隨後公布的美國3月新屋銷售總數及4月里士滿製造業指數卻好於預期，但未能抵銷PMI數據欠佳的影響，美匯指數跌至105.40附近才略為回升非美貨幣隨美元回落而反彈，歐元曾經重上1.07但未能企穩。英鎊則由1.23附近反彈超過100點。不過，英倫銀行副行長指，有證據顯示，當地的通脹情況低於央行內部的預測，暗示6月有機會降息，因此英鎊上行空間未必太大，初步阻力在1.2490，之後1.2530。日圓繼續在155關口前爭持，央行的口頭干預未能推升日圓，市場關注周五(26日)的議息結果。近期美元走高令不少新興市場國家的貨幣持續下跌，美元稍為回落有利舒緩一些壓力，但相信美元在105會有支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。