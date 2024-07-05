24/04/2024 16:25
《美元走勢－羅明立》6月或降息，英鎊上行空間未必太大
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|154.90
|154.96
|154.75
|歐元/美元
|1.0686
|1.0715
|1.0686
|英鎊/美元
|1.2430
|1.2465
|1.2429
|美元/瑞郎
|0.9142
|0.9147
|0.9113
|美元/港元
|7.8343
|7.8363
|7.8333
《美元走勢》美國4月SPGI製造業PMI初值失守50的分界線，報49.9，是今年以來首次低於擴張水平，而服務業PMI初值亦由51.9回落至50.9，同樣低於預期。隨後公布的美國3月新屋銷售總數及4月里士滿製造業指數卻好於預期，但未能抵銷PMI數據欠佳的影響，美匯指數跌至105.40附近才略為回升
非美貨幣隨美元回落而反彈，歐元曾經重上1.07但未能企穩。英鎊則由1.23附近反彈超過100點。不過，英倫銀行副行長指，有證據顯示，當地的通脹情況低於央行內部的預測，暗示6月有機會降息，因此英鎊上行空間未必太大，初步阻力在1.2490，之後1.2530。日圓繼續在155關口前爭持，央行的口頭干預未能推升日圓，市場關注周五(26日)的議息結果。近期美元走高令不少新興市場國家的貨幣持續下跌，美元稍為回落有利舒緩一些壓力，但相信美元在105會有支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0695
|1.0570
|1.0725
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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