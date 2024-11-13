24/04/2024 10:28

《真知灼見－溫灼培》歐央行6月減息？之後呢？

《真知灼見》面對疲弱經濟，歐元區2023年第三及第四季GDP按季比分別錄得負0.1%及0%增幅，可說是只僅避過了衰退。加上當地最新3月CPI年通脹率又降至只有2.4%，相當靠近歐洲央行制定的2%目標水平，似乎歐央行所有減息條件已近乎達標。而按利率期貨市場價格變化顯示，現時市場估計歐央行最快減息日子是7月，機率為100%；至於6月減息機率也不低，有65%。



*歐央行制定息率，不能忽略美息變化*



現在市場不單關注歐央行是次減息周期會在何月啟動，也同時關心一旦減息周期展開，歐央行會否迅速作出多次連環減息以紓緩經濟壓力。就這問題，周二（23日）歐央行副行長Luis de Guindos在接受法國報章訪問時就給予了答案。他估計歐央行會於6月減息，但其後是否繼續減息，就不能忽視美國聯儲局的貨幣政策變化。他續指，聯儲局的貨幣政策決定不單影響美國，也會影響全球以至歐元區。而歐央行在決定是否進一步減息時，必須衡量匯率變化及資金流。倘若歐美息差擴大，資金大量轉流向美國，這可對歐元區經濟不利。



*料歐美息差不會大幅擴大*



上述歐央行副行長的言論，透露了兩個重點。首先，歐央行很大機會於6月減息，這與市場一般估計要到7月才減明顯有別。但可能僅只減息一次，之後會否續減息，就不能單看歐元區內經濟變化，也需要考慮聯儲局是否同時開展減息周期。假使聯儲局遲遲不減息，料歐央行也會保持息率不變。相信正是這一轉變，打消了市場先前對聯儲局維持息率不變下歐央行仍會大幅減息的疑慮，使昨晚歐元匯價反彈。就今早於亞洲市場所見，歐元重上1.0705美元。



*留意本周美國經濟數據*



至於歐元下一步走勢，要看本周四及周五美國公布的首季GDP及3月PCE通脹數字，以衡量聯儲局減息時間表。按市場估計，美國首季GDP的年化季比增長，將由去年第四季的3.4%放慢至2.5%水平；而PCE核心年通脹率，則由2月的2.8%降至2.7%。倘這一切如市場估計，屆時市場或會再次推前聯儲局減息時間表，並為歐元帶來進一步支持。至於情況是否如此，就讓我們密切留意本周公布的數據。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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