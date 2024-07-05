25/04/2024 17:02
《美元走勢－羅明立》日行周五若無動作，日圓或續走弱
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.62
|155.75
|155.26
|歐元/美元
|1.0715
|1.0728
|1.0697
|英鎊/美元
|1.2493
|1.2506
|1.2454
|美元/瑞郎
|0.9142
|0.9149
|0.9127
|美元/港元
|7.8303
|7.8309
|7.8279
《美元走勢》澳洲第一季CPI按季增長1%，按年增長3.6%，高於預期，澳洲通脹壓力未減，央行難以降息，支持澳元近期有較佳的表現，從近期低位反彈近200點，但由於已觸及50天線，亦相當接近0.6560阻力，可能有調整。德國IFO商業景氣指數由87.8升上89.4，有利歐元造好，留意20天線1.0725附近的表現。加拿大2月零售銷售表現欠佳，按月收縮0.1%，核心銷售更跌0.3%，相信央行短期會考慮降息，美元在1.36附近應有支持。
星期三(24日)美元反覆向下，10年期美債孳息率維持在近期高位4.65%，經濟數據佔優加上通脹有回升壓力，估計美匯大跌機會不高，星期四(25日)有一系列重要經濟數據公布，將左右美元走勢。日圓未有受惠於美元的調整，跌破155兌1美元，央行亦未有干預的跡象，明天(26日)日本央行議息，若無任何動作，日圓可能要繼續走弱。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2510
|1.2410
|1.2550
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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