25/04/2024 17:02

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.62 155.75 155.26 歐元/美元 1.0715 1.0728 1.0697 英鎊/美元 1.2493 1.2506 1.2454 美元/瑞郎 0.9142 0.9149 0.9127 美元/港元 7.8303 7.8309 7.8279

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2510 1.2410 1.2550 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》澳洲第一季CPI按季增長1%，按年增長3.6%，高於預期，澳洲通脹壓力未減，央行難以降息，支持澳元近期有較佳的表現，從近期低位反彈近200點，但由於已觸及50天線，亦相當接近0.6560阻力，可能有調整。德國IFO商業景氣指數由87.8升上89.4，有利歐元造好，留意20天線1.0725附近的表現。加拿大2月零售銷售表現欠佳，按月收縮0.1%，核心銷售更跌0.3%，相信央行短期會考慮降息，美元在1.36附近應有支持。星期三(24日)美元反覆向下，10年期美債孳息率維持在近期高位4.65%，經濟數據佔優加上通脹有回升壓力，估計美匯大跌機會不高，星期四(25日)有一系列重要經濟數據公布，將左右美元走勢。日圓未有受惠於美元的調整，跌破155兌1美元，央行亦未有干預的跡象，明天(26日)日本央行議息，若無任何動作，日圓可能要繼續走弱。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。