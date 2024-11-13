25/04/2024 14:51

《真知灼見－溫灼培》日圓跌穿155，拖累亞洲貨幣

《真知灼見》昨天（24日），日圓終跌破155兌1美元這曾被市場認為日本央行或會入市干預的水平，但到現在仍未見日本央行的蹤影。導致今次日圓跌穿155兌1美元的主因，是昨天日本自民黨金融和銀行系統研究委員會秘書長越智隆雄(Takao Ochi)指，到現在日本財金官員還沒有共識，日圓要跌至哪水平才是過度下跌。他估計如日圓跌至160或170兌1美元，這或會引發日央行干預。此話一出，市場隨即肆無忌憚拋售日圓，把其推穿155水平。



*美國不減息日本不干預，日圓失支持*



近期有兩個轉變對日圓極為不利。首先是上周美國聯儲局正副主席，以至紐約儲行行長，即在聯儲局最具話語權的三位官員，異口同聲表示在通脹壓力未除下，不會急於減息，並把該局3月21日議息會估今年將減三次息的情況扭轉。眾所周知，日圓對美日息率變化最敏感，美國若一日不減息，美日息差不能收窄，日圓將難免會走弱。其次，當然是日央行對日圓的袖手旁觀不作干預，亦給予市場更大信心拋售日圓。現關注明天（26日）本港時間晚上8時30分美國公布的PCE通脹數字，若數字不能指向聯儲局有盡快減息能力，提防將加重日圓沽壓。



*日圓逐步跌，亞洲貨幣受壓*



另一點值得留意，美國遲遲不減息，加上日圓不斷下跌，已對亞洲貨幣帶來不小壓力。印度盧比現於歷史低位徘徊，印尼盾一直逼近1998年亞洲金融風暴時的歷史低位。儘管印尼央行昨天加息，但對其貨幣也只能作有限度支持。而馬來西亞貨幣同逼近亞洲金融風暴時水平。倘美國遲遲不減息，而日圓又逐步邁向160兌1美元，可想象對整體亞洲貨幣以至人民幣的匯價壓力將會更大，這點大家不得不防。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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