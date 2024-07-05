26/04/2024 16:06
《美元走勢－羅明立》日圓愈接近160，央行出手干預機會愈高
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|156.75
|156.82
|155.42
|歐元/美元
|1.0730
|1.0739
|1.0718
|英鎊/美元
|1.2508
|1.2516
|1.2494
|美元/瑞郎
|0.9120
|0.9135
|0.9118
|美元/港元
|7.8290
|7.8309
|7.8268
《美元走勢》美聯儲局更為關注的首季核心PCE物價指數，由對上一季的2%大幅升至3.7%，是一年來首次出現按季增長。令人意外的是，當地第一季的經濟增長由3.4%大幅減慢至1.6%，對應通脹回升的情況，滯脹的風險似乎已隱隱出現，相信美聯儲局一眾官員會相當頭痛。
筆者認為，一個季度的增長放慢不足以令美聯儲局即時改變對經濟前景的看法，近期的經濟數據仍然保持平穩，估計局方有耐性多觀察一段時間；相反，通脹的火頭一旦重燃，可能一發不可收拾。因此美聯儲局應會審慎處理貨幣政策調整的時間，美元近期持續回落，但105附近應有支持，加上歐元區、加拿大及英國可能都會在年中考慮降息，不宜過份看淡美元。
日本央行在4月26日議息後宣布維持利率不變，亦表示寬鬆貨幣政策會暫時持續，但就不再提及會以之前大致相同的規模購買政府債券。由於近期日圓持續偏軟，相繼跌破152及155兌1美元後，都不見央行踪影，官員亦只流於口頭警告。今日的議息結果仍然未能幫助日圓回升，但圓匯持續貶值相信對日本經濟的整體好處將逐步收窄，而且對亞洲其它國家的匯價亦已帶來不同程度的負面影響，愈接近1990年160兌1美元的低位，央行出手干預的機會愈高。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2510
|1.2410
|1.2550
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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