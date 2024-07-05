26/04/2024 16:06

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.75 156.82 155.42 歐元/美元 1.0730 1.0739 1.0718 英鎊/美元 1.2508 1.2516 1.2494 美元/瑞郎 0.9120 0.9135 0.9118 美元/港元 7.8290 7.8309 7.8268

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2510 1.2410 1.2550 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美聯儲局更為關注的首季核心PCE物價指數，由對上一季的2%大幅升至3.7%，是一年來首次出現按季增長。令人意外的是，當地第一季的經濟增長由3.4%大幅減慢至1.6%，對應通脹回升的情況，滯脹的風險似乎已隱隱出現，相信美聯儲局一眾官員會相當頭痛。筆者認為，一個季度的增長放慢不足以令美聯儲局即時改變對經濟前景的看法，近期的經濟數據仍然保持平穩，估計局方有耐性多觀察一段時間；相反，通脹的火頭一旦重燃，可能一發不可收拾。因此美聯儲局應會審慎處理貨幣政策調整的時間，美元近期持續回落，但105附近應有支持，加上歐元區、加拿大及英國可能都會在年中考慮降息，不宜過份看淡美元。日本央行在4月26日議息後宣布維持利率不變，亦表示寬鬆貨幣政策會暫時持續，但就不再提及會以之前大致相同的規模購買政府債券。由於近期日圓持續偏軟，相繼跌破152及155兌1美元後，都不見央行踪影，官員亦只流於口頭警告。今日的議息結果仍然未能幫助日圓回升，但圓匯持續貶值相信對日本經濟的整體好處將逐步收窄，而且對亞洲其它國家的匯價亦已帶來不同程度的負面影響，愈接近1990年160兌1美元的低位，央行出手干預的機會愈高。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。