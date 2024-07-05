29/04/2024 16:25
《美元走勢－羅明立》美元兌日圓料153/158之間波動
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.58
|160.20
|154.52
|歐元/美元
|1.0718
|1.0734
|1.0706
|英鎊/美元
|1.2530
|1.2549
|1.2507
|美元/瑞郎
|0.9115
|0.9153
|0.9097
|美元/港元
|7.8266
|7.8299
|7.8239
《美元走勢》上星期五(26日)，美國公布3月的PCE物價指數，按年增長2.7%，核心指數增長2.8%，兩者都高過預期，跟上一日公布的第一季數值表現類似，而同月的個人支出、收入及個人消費支出按月增長亦不錯，顯示通脹有回升跡象，加劇了人們對價格壓力上升，美聯儲局將延後減息的憂慮。不過，首季經濟增長不及預期，市場亦開始擔心滯脹的風險，今個星期五(3日)的就業數據，將是投資者對經濟前景的一個重要評估。
由於通脹有回升風險，美國10年期國債孳息率曾經升至4.73%附近，2年期國債孳息更升逾5%，但美匯指數變化不大，大部份時間在106以下。日本央行在上周議息會議後維持貨幣政策不變，亦無針對日圓貶值採取任何行動，結果刺激美元兌日圓大幅上升，當日在最高位158.40附近收市。今日(29日)更繼續抽升至160以上，突破34年新高，但隨即急速回落至155水平，有媒體指日本央行已出手干預，但暫時未有得到官方確認，現時美元兌日圓可能會下調一個波動區間，估計在153/158之間波動，看日本央行的干預決心。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2530
|1.2410
|1.2560
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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