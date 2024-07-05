29/04/2024 16:25

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.58 160.20 154.52 歐元/美元 1.0718 1.0734 1.0706 英鎊/美元 1.2530 1.2549 1.2507 美元/瑞郎 0.9115 0.9153 0.9097 美元/港元 7.8266 7.8299 7.8239

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2530 1.2410 1.2560 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上星期五(26日)，美國公布3月的PCE物價指數，按年增長2.7%，核心指數增長2.8%，兩者都高過預期，跟上一日公布的第一季數值表現類似，而同月的個人支出、收入及個人消費支出按月增長亦不錯，顯示通脹有回升跡象，加劇了人們對價格壓力上升，美聯儲局將延後減息的憂慮。不過，首季經濟增長不及預期，市場亦開始擔心滯脹的風險，今個星期五(3日)的就業數據，將是投資者對經濟前景的一個重要評估。由於通脹有回升風險，美國10年期國債孳息率曾經升至4.73%附近，2年期國債孳息更升逾5%，但美匯指數變化不大，大部份時間在106以下。日本央行在上周議息會議後維持貨幣政策不變，亦無針對日圓貶值採取任何行動，結果刺激美元兌日圓大幅上升，當日在最高位158.40附近收市。今日(29日)更繼續抽升至160以上，突破34年新高，但隨即急速回落至155水平，有媒體指日本央行已出手干預，但暫時未有得到官方確認，現時美元兌日圓可能會下調一個波動區間，估計在153/158之間波動，看日本央行的干預決心。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。