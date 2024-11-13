29/04/2024 09:41

《真知灼見－溫灼培》綜觀近期市場變化，展望美元後向

《真知灼見》繼美國公布3月CPI年通脹率高見3.5%，加上美國聯儲局正副主席及紐約聯儲局長這三位聯儲局最具話語權人物，於4月中異口同聲指向「高息政策可能需要維持更長時間」，市場隨即意識到聯儲局不單要推遲減息時間表，還可能將要降低今年減息次數。另邊廂，歐洲經濟疲弱，市場擔心歐洲央行會早於6月開展減息周期，並於此之後甚至會作出連環減息。這一切造就了美匯指數於4月中攀上106.50指數點高位。



*歐央行指制定幣策，不能忽略聯儲局*



但到了4月23日歐央行終作出反擊。歐央行副行長於當天指，雖然他估計歐央行很大機會於6月減息，但其後是否續減將不能忽視聯儲局貨幣政策變化，否則會對當地經濟不利。其言下之意，即6月歐央行很大機會將率先減息一次，但之後若聯儲局不減息，歐央行也會拒絕再減。歐元作為美元以外最大貨幣，當歐元轉穩，整體外幣自然也穩。



*日央行撒手不理，是日圓跌的主因*



不過日圓是一個例外。日圓跌破一個又一個重要支持，如152及155兌1美元等，今早於亞洲市場報158.05，但一直未見日本央行入市干預。更甚是於上周五（26日）議息會時，日圓已跌穿155兌1美元，日央行仍沒有趁機宣布減少買債以示對日圓的支持，這使市場更深信日央行無意阻止日圓跌勢。而聯儲局遲遲不減息，也令市場失去吸納日圓的理據，使日圓前景暗淡。到現在，市場上仍有不少人盼望日央行會在市場等機會干預日圓弱勢，但筆者質疑這一想法，因為阻止日圓跌不一定只有干預一種方法，最簡單是減少量寬規模。但現在日央行仍每月購約6萬億日圓債，無些微減少跡象，很難令人相信日央行有捍衛日圓的意向。從圖表觀察，日圓於1990年4月創下低位160.35兌1美元，現可視為日圓下一個值得留意的低位。

最後，本周有三大事項要關注：周二（4月30日）歐元區將公布4月通脹率，數字高低當影響歐央行6月減息機率；周四（5月2日）聯儲局將議息，重點觀察是看聯儲局會否給予市場其政策啟示；而透過周五（5月3日）美國公布的4月就業報告，將可反映美國最新經濟狀況。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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