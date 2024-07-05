29/04/2024 16:07

《廣匯論勢－鄭廣復》央行出手了！日圓160縱未觸底亦不遠矣！

《廣匯論勢》美元兌日圓在今天亞洲市持續上升，並曾突破160心理關口，及至東京午市時段，美元兌日圓突然急跌，由全日高位計，點數跌幅已超過500點子。由於今天是日本昭和之日假期，金融市場休市，加上匯價在午市時段急插，推論是日本財務省指示日本央行入市干預日圓匯價。

事實上，日本財務省官員已多次針對日圓過度貶值作出口頭干預，而美元兌日圓在1990年的高位就是160，故早於2022年已有分析指，日本央行干預圓匯的水平已提高到160。不論是巧合還是預測真的如此神準，筆者深信日本央行已經入市干預了日圓匯價。然而，干預力度顯然未及2022年大，但由於日圓匯價已跌穿160，若不採取行動，恐會加劇日圓跌勢。



*全是息差惹的禍*



日圓的弱勢主要是美元以至主要非美貨幣與日圓存在極大的息差，即使日本央行已結束負利率，但表明仍會維持寬鬆貨幣政策，且加息速度緩慢。導火線則是近期美國經濟數據反映通脹有再升溫跡象，美國上周五(26日)出爐的3月份核心PCE價格按年維持上升2.8%，整體按年升幅由2.5%擴大至2.7%，中東戰火亦令國際油價持續高企，加劇了日本這個能源淨進口國的輸入性通脹。早前聯儲局主席鮑威爾亦已改口，由「距離減息時間愈來愈近」，轉為「通脹高企或令高息環境維持更長時間」，有聯儲局決策委員更認為或需進一步加息。

投資者原認為美日息差將會逐步收窄，豈料卻有再擴大的可能，加上投機因素驅使，造成了圓匯進一步貶值的局面。不過，美國最新公布的首季GDP經年率化後按季僅增1.6%，遠低於去年第四季的3.4%，令美國有陷入滯脹風險。聯儲局是繼續力壓通脹，或是挽救急速放緩的經濟，決定權在聯儲局手上。



*干預有美國首肯*



日圓匯價何去何從？進一步貶值，還是已經見底？早前在國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行的春季年會期間，美國財長耶倫與日本財務大臣鈴木俊一及韓國財政部長崔相穆討論了匯率問題，其後耶倫表示了解日韓對相關匯率過度貶值的擔憂，可見美國已預期日本將會干預匯市，相信日本今次的干預行動亦已預先通知了美國。

美國聯儲局將於本周三晚（5月2日凌晨）公布議息結果，預料維持聯邦基金利率不變。由於日本央行已開始干預匯市，故相信日圓匯價不會因為美息維持不變而大幅下跌。日圓除兌美元曾跌穿160之外，兌港元亦曾跌穿5算（每百日圓兌港元）。不過，投資者注意，匯市不像股市，即使出現所謂的趨勢市亦不會持續太長時間，尤其政府出手干預，就等於告訴炒家：你已越界了！進一步升級就是聯合干預行動，屆時基本上就已肯定，匯價要掉頭了。160是否已經見底？不知道，但可以肯定已經處於轉角位，較能長期保持的水平估計介乎130至120。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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