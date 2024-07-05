30/04/2024 16:12

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.73 157.00 156.04 歐元/美元 1.0699 1.0722 1.0690 英鎊/美元 1.2535 1.2564 1.2525 美元/瑞郎 0.9118 0.9128 0.9095 美元/港元 7.8245 7.8274 7.8227

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 沽出英鎊 1.2530 1.2410 1.2560 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期一(29日)市場消息不多，受投資者對美國經濟增速放緩的憂慮影響，美國10年期美債孳息率輕微回落至4.618%，有美聯儲傳聲筒稱號的記者指，對中性利率上升的猜測可能推遲美聯儲降息時間。但美元在106.0以上有阻力，留意周五(3日)公布的美國非農就業資料。歐洲4月的經濟、工業等景氣指數，都不及預期，歐洲央行6月很大可能減息，匯價未必能持續回升，但圖表顯示，1.0650有即時支援，可先作短線操作。美元兌日圓在上周行至106.20後大幅跳水下插逾500點，之後，日本官員未有確認是否幹預了匯市。美元兌日本短期波幅會擴大，炒家的套利活動未必會停止，或繼續測試央行的態度。即市阻力在157.30/80，支持位在154.50/155.00，可短炒波幅。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。