30/04/2024 16:12
《美元走勢－羅明立》炒家或續測試央行，日圓可短炒波幅
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|156.73
|157.00
|156.04
|歐元/美元
|1.0699
|1.0722
|1.0690
|英鎊/美元
|1.2535
|1.2564
|1.2525
|美元/瑞郎
|0.9118
|0.9128
|0.9095
|美元/港元
|7.8245
|7.8274
|7.8227
《美元走勢》星期一(29日)市場消息不多，受投資者對美國經濟增速放緩的憂慮影響，美國10年期美債孳息率輕微回落至4.618%，有美聯儲傳聲筒稱號的記者指，對中性利率上升的猜測可能推遲美聯儲降息時間。但美元在106.0以上有阻力，留意周五(3日)公布的美國非農就業資料。歐洲4月的經濟、工業等景氣指數，都不及預期，歐洲央行6月很大可能減息，匯價未必能持續回升，但圖表顯示，1.0650有即時支援，可先作短線操作。
美元兌日圓在上周行至106.20後大幅跳水下插逾500點，之後，日本官員未有確認是否幹預了匯市。美元兌日本短期波幅會擴大，炒家的套利活動未必會停止，或繼續測試央行的態度。即市阻力在157.30/80，支持位在154.50/155.00，可短炒波幅。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|沽出英鎊
|1.2530
|1.2410
|1.2560
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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