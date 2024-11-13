30/04/2024 11:46

《真知灼見－溫灼培》「干預」之後的日圓方向

《真知灼見》鑑於上周五（26日）議息會，日本央行並無展示出任何動作嘗試扭轉日圓弱勢，每月仍維持6萬億日圓買債規模，踏入本周一（29日）亞洲早市，炒家便肆無忌憚把日圓匯價推跌至160兌1美元心理關位，之後便引來疑似日央行的干預行動，日圓從160兌1美元水平，於數小時內被推升至接近155兌1美元水平。雖然至今，日本財務省仍未就疑似干預事件作出回應，但能於數小時內把日圓大幅推升500點，按經驗幾可肯定是日央行所為。



*上次干預，日圓升逾2000點*



回顧對上一次日央行干預，是2022年10月21日，當時日圓約處152兌1美元，之後日圓便輾轉上升，最終於2023年1月高見約128兌1美元水平。當然大家要問的是，今次日圓會否再一次展現強勁升勢？



*日央行「干預」，是在「買時間」？*



日央行今次的「干預」，目的相信是在「買時間」。美國聯儲局一日未落實減息，日圓的沽壓相信是難於減退。而透過今次「干預」，或許不足以扭轉日圓匯價跌勢，但相信仍可使大舉拋日圓的炒家心存顧忌，使他們減少拋售日圓規模，降低日圓沽壓。待聯儲局落實減息，把美日息差收窄，屆時相信才是日圓真正轉勢走強之時。所以現階段重點觀察是本周四（5月2日）聯儲局議息會，看聯儲局如何看今年該局減息次數。若該局維持3月議息會的預期，今年內將減息三次，不排除可使日圓隨即上升，並升回152兌1美元；但如聯儲局放棄3月時的估計，並轉向與現今利率期貨市場估計一致，要待12月才減息，便提防日圓還有試穿160兌1美元的可能。但就算日圓再試穿160，在日央行隨時干預的陰霾下，料日圓跌勢也會有所收斂，不會像先前急劇。暫料日圓於155至158兌1美元間波動，待本周四聯儲局議息會結果。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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