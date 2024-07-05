07/05/2024 16:15

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 153.44 154.65 153.88 歐元/美元 1.0764 1.0777 1.0754 英鎊/美元 1.2540 1.2571 1.2536 美元/瑞郎 0.9064 0.9078 0.9059 美元/港元 7.8190 7.8229 7.8174

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0780 1.0650 1.0830 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 沽出加元 1.3640 1.3790 1.3590

《美元走勢》周一(6日)環球金融市場未有重要經濟數據公布，紐約聯儲主席威廉姆斯表示，局方下一行動很大可能是降息，但時間取決於數據，並指現時的貨幣政策適合。而沒有投票權的里士滿聯儲主席巴爾金則認為，現時的利率水平可以為經濟降溫，並將通脹逐步推回2%的目標水平，勞工市場的表現能夠讓美聯儲局耐心觀望。美匯指數變動不大，在105附近窄幅波動，上周的非農數據提升了投資者對減息的預期，但市場需要更多的數據支持，下周公布的通脹數據將相當重要。在此前，美匯可能在105.50/80遇到阻力。澳洲央行今日(7日)議息後維持利率不變，但主席布洛克未有如預期般發表鷹派言論，只提到會議上有就加息作出討論，有需要時會採取行動，認為現時風險均衡，並希望不必提高利率。受央行的言論影響，澳元跌破0.66。但相對其它主要央行，澳洲可能要在明年才會開始降息，澳元仍然會受到支持，現時上方0.6650/70阻力比較大，可候低0.6550附近才買入。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。