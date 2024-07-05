07/05/2024 16:15
《美元走勢－羅明立》澳元可候低0.6550附近才買入
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|153.44
|154.65
|153.88
|歐元/美元
|1.0764
|1.0777
|1.0754
|英鎊/美元
|1.2540
|1.2571
|1.2536
|美元/瑞郎
|0.9064
|0.9078
|0.9059
|美元/港元
|7.8190
|7.8229
|7.8174
《美元走勢》周一(6日)環球金融市場未有重要經濟數據公布，紐約聯儲主席威廉姆斯表示，局方下一行動很大可能是降息，但時間取決於數據，並指現時的貨幣政策適合。而沒有投票權的里士滿聯儲主席巴爾金則認為，現時的利率水平可以為經濟降溫，並將通脹逐步推回2%的目標水平，勞工市場的表現能夠讓美聯儲局耐心觀望。美匯指數變動不大，在105附近窄幅波動，上周的非農數據提升了投資者對減息的預期，但市場需要更多的數據支持，下周公布的通脹數據將相當重要。在此前，美匯可能在105.50/80遇到阻力。
澳洲央行今日(7日)議息後維持利率不變，但主席布洛克未有如預期般發表鷹派言論，只提到會議上有就加息作出討論，有需要時會採取行動，認為現時風險均衡，並希望不必提高利率。受央行的言論影響，澳元跌破0.66。但相對其它主要央行，澳洲可能要在明年才會開始降息，澳元仍然會受到支持，現時上方0.6650/70阻力比較大，可候低0.6550附近才買入。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0780
|1.0650
|1.0830
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|沽出加元
|1.3640
|1.3790
|1.3590
《亨達集團總經理 羅明立》
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