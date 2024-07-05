08/05/2024 15:13

《廣匯論勢－鄭廣復》澳洲減息空間有限，澳元中線上望80美仙

《廣匯論勢》金融市場無新事，價格波動亦非必然有真理支持，但凡有人參與的市場，價格波動都必受情緒及不理性的操作影響，但令筆者感到可笑的是，部分匯市評論仍糾纏於日本財務省曾否干預匯市，還指財政大臣鈴木俊一拒絕證實，令交易員摸不著頭腦！

我在上一篇評論已表達了自己的看法，就是幾乎可以肯定日本財務省已指示日本央行干預日圓匯價！我沒有證據證明我的看法，只是從美元兌日圓無端在紐約市尾段突然大跌推測的結果。難道不會是「肥手指」造成？若然如此，為何炒家不趁匯價突然跌了500點子，而抓住低買美元兌日圓的機會？



*外匯炒家應做好風險管理*



其實日圓淡友應該慶幸干預行動是日本財務省所為！若是市場所為，那就等同有能力左右日圓匯價升跌的炒家開始平倉離場，如此，你認為日圓還會繼續貶值嗎？此外，日本財務省將推低圓匯的炒家視為敵人，又怎會將其戰略毫無保留地告訴對手？真真假假只能靠炒家自己去判斷了。然而，美元兌日圓大跌已成事實，炒家與其關注誰是日圓急升的背後推手，不如做好風險管理。130是我對美元兌日圓設定的中線目標，策略上以在日線圖發出轉跌訊號時拋售美元兌日圓，突破上日高位收市則止蝕，然後等待下一個轉跌訊號出現後，重新建立美元兌日圓淡倉。



*澳央行料通脹緩步下降*



澳洲儲備銀行(RBA)昨天議息後宣布維持指標利率在4.35厘，符合市場預期。對於經濟、就業、通脹及利率的看法，根據RBA的預測，澳洲經濟增長率將於今年底達到1.6%，明年6月擴大到2.1%，同年底達2.3%。就業市場方面。RBA預期失業率將於今年12月升至4.2%，明年6月進一步升至4.3%後維持在該水平至2026年中。通脹方面，RBA預期2025年底返回2至3%目標範圍，2026年6月降至2.6%。

至於利率方面，RBA預期現金利率在今年底升至4.4厘，明年6月降至4.2厘，實際上反映指標利率傾向維持在4.35厘，RBA預期明年底及2026年中分別降至3.9及3.8厘。由此可見，RBA未來24個月減息的幅度極之有限，這從RBA預測通脹緩慢下降可見，其二是實質利率極低，令RBA無太大減息空間。



*澳元短期受制0.66三頂阻力*



不過，由於預期美國聯儲局仍將於今年內減息，澳、美息差將會收窄，對澳元匯價應有支持。不過，昨天RBA公布議息結果後，澳元兌美元急跌並失守0.6600，紐約市初段反彈至0.6625後再度下跌，今早試穿0.6560後緩步回升，但仍未能重上0.66水平。從日線圖看，澳元兌美元昨天呈穿頭破腳的強烈轉跌形態，而在0.6650以上更呈三頂形態，惟最悲觀估計，澳元兌美元亦不應失守0.6300。

從歷史走勢來看，目前澳元兌美元屬偏低水平，上升空間相對較大，短期以0.6600為主要阻力，一旦突破該位，下一阻力位將是0.6900，中期以0.8000為主要阻力，0.6000應再次成為澳元兌美元的長期底部。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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