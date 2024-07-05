08/05/2024 16:33

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.35 155.37 154.69 歐元/美元 1.0737 1.0755 1.0734 英鎊/美元 1.2471 1.2503 1.2470 美元/瑞郎 0.9089 0.9093 0.9083 美元/港元 7.8190 7.8229 7.8157

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0730 1.0850 1.0680 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期二(7日)歐元區3月零售銷售按月升0.8%，好過預期，加拿大4月IVEY PMI由57.5升至63。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，由於通脹回落的進展停滯不前，美聯儲局可能需要維持利率水平一段更長的時間，他現時認為今年可能降息兩次、一次或甚至不降息，將根據數據來決定。美匯指數適度走高，接近105.50水平。日本央行行長植田和男及財政大臣鈴木俊一分別發表講話，財長沒有就是否有干預匯市作出表態，只表示會密切注視匯市表現，迅速的波動並不可取。行長則提到疲弱的匯價若對通脹產生重大影響，央行會採取相應的貨幣政策行動。美日由152反彈至155.30，估計156附近會有阻力，可趁高沽美元。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。