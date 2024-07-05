08/05/2024 16:33
《美元走勢－羅明立》美元兌日圓156附近會有阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.35
|155.37
|154.69
|歐元/美元
|1.0737
|1.0755
|1.0734
|英鎊/美元
|1.2471
|1.2503
|1.2470
|美元/瑞郎
|0.9089
|0.9093
|0.9083
|美元/港元
|7.8190
|7.8229
|7.8157
《美元走勢》星期二(7日)歐元區3月零售銷售按月升0.8%，好過預期，加拿大4月IVEY PMI由57.5升至63。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，由於通脹回落的進展停滯不前，美聯儲局可能需要維持利率水平一段更長的時間，他現時認為今年可能降息兩次、一次或甚至不降息，將根據數據來決定。美匯指數適度走高，接近105.50水平。
日本央行行長植田和男及財政大臣鈴木俊一分別發表講話，財長沒有就是否有干預匯市作出表態，只表示會密切注視匯市表現，迅速的波動並不可取。行長則提到疲弱的匯價若對通脹產生重大影響，央行會採取相應的貨幣政策行動。美日由152反彈至155.30，估計156附近會有阻力，可趁高沽美元。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0730
|1.0850
|1.0680
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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