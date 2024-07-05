09/05/2024 15:55
《美元走勢－羅明立》英鎊企穩1.26以上有難度
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.57
|155.70
|155.16
|歐元/美元
|1.0750
|1.0752
|1.0741
|英鎊/美元
|1.2496
|1.2503
|1.2487
|美元/瑞郎
|0.9082
|0.9087
|0.9078
|美元/港元
|7.8164
|7.8174
|7.8130
《美元走勢》星期三(8日)金融市場未有重要經濟數據公布，美元窄幅波動。波士頓聯儲主席柯林斯發表鷹派言論，指近期通脹回落缺乏進展，可能需要更長時間才能回到2%目標水平，警告過早降息的風險。亞特蘭大聯儲的GDPNow模型預測美國第二季經濟增長4.2%，高於之前預測的3.3%。美國10年期國債孳息率重上4.5%，美匯指數在105.50附近膠著。
日本央行公布4月會議紀要顯示貨幣政策立場轉鷹，今年有可能多次加息，但當地3月實際工資收入按年跌2.5%，日圓表現偏軟。不過，日前央行行長植田和男就日匯疲弱發表強硬言論，增加了再次干預的風險，仍然相信156.30附近美元會有阻力。市場關注今晚英倫銀行的議息結果，預期利率將維持不變，但央行或暗示減息時間，應早於美國聯儲局。英鎊企穩1.26以上有難度。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0730
|1.0850
|1.0680
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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