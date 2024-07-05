09/05/2024 15:55

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.57 155.70 155.16 歐元/美元 1.0750 1.0752 1.0741 英鎊/美元 1.2496 1.2503 1.2487 美元/瑞郎 0.9082 0.9087 0.9078 美元/港元 7.8164 7.8174 7.8130

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0730 1.0850 1.0680 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期三(8日)金融市場未有重要經濟數據公布，美元窄幅波動。波士頓聯儲主席柯林斯發表鷹派言論，指近期通脹回落缺乏進展，可能需要更長時間才能回到2%目標水平，警告過早降息的風險。亞特蘭大聯儲的GDPNow模型預測美國第二季經濟增長4.2%，高於之前預測的3.3%。美國10年期國債孳息率重上4.5%，美匯指數在105.50附近膠著。日本央行公布4月會議紀要顯示貨幣政策立場轉鷹，今年有可能多次加息，但當地3月實際工資收入按年跌2.5%，日圓表現偏軟。不過，日前央行行長植田和男就日匯疲弱發表強硬言論，增加了再次干預的風險，仍然相信156.30附近美元會有阻力。市場關注今晚英倫銀行的議息結果，預期利率將維持不變，但央行或暗示減息時間，應早於美國聯儲局。英鎊企穩1.26以上有難度。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。