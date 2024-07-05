09/05/2024 15:35

《廣匯論勢－鄭廣復》英倫銀行夠票減息，惟鎊匯1.20中線值博

《廣匯論勢》今晚英倫銀行(BOE)將會公布議息結果，雖然市場預期繼續維持指標利率在5.25厘，但不無減息可能。

首先，英國去年第三及第四季GDP按季分別收縮0.1%及0.3%，陷入技術性經濟衰退，去年第四季按年亦收縮0.2%。此外，英國製造業PMI從5月份的50.3，降至4月份的49.1，反映英國製造業再次收縮，BOE減息亦是合理之舉。

當然，關鍵是BOE決策委員的觀點。從決策委員最近數次投票結果所見，決策委員Johnathan Haskel及Catherine Mann在3月份的議息會上，建議將指標利率由5.5厘減至5.25厘。另一決策委員Megan Greene，在今年首次會議上就建議減息，將指標利率由5.5厘減至5.25厘。這裏合計已有3名決策委員支持減息。



*英央行5月減息絕不意外*



除此之外，BOE副行長拉娒斯登(Dave Ramsden)上月提出，央行在最新預測中或會降低通脹預測，這反映他傾向支持減息。BOE外部委員Swati Dhingra亦於2月及3月建議減息(將指標利率由去年底的5.25厘減至5厘)，行長貝利(Andrew Bailey)亦暗示他接近支持採取寬鬆貨幣政策。他在3月向英國《金融時報》表示，減息是在進行中，且最近數據反映通脹壓力正在降低，對他來說是「令人鼓舞的」。

換言之，目前已有6名決策委員支持減息。若然行長貝利在今天議息會上提議減息25基點，貨幣政策委員會(MPC)至少將以6對3票通過，關鍵就是MPC是否認為，目前英國有減息的迫切性，以及需要考慮市場怎樣理解6對3的投票結果。還是貝利認為，再觀察更多數據以證實通脹確實正在下降，令其餘3名決策委員都支持減息再採取行動？若然等聯儲局出手後才行動，或許要等到第三季了。不論如何，筆者不會對BOE在今次會議減息感到意外！



*1.2600料為短期阻力*



至於英鎊走勢方面，英鎊兌美元在3月8日升至1.2895後反覆下跌，4月22日低見1.2298後展開反彈浪，惟在5月3日高見1.2635後，即日大幅回落並倒跌收市，今早維持在1.25以下波動。技術上，5月3日的反彈高位略為升破3至4月跌浪中位數1.2596。在BOE減息的前提下，推斷1.2600為英鎊兌美元的短期阻力，但若假設匯價短期已在1.2635觸頂，其跌幅相當於3至4月的跌幅，則量度下跌目標為1.2038。



*民調反映工黨支持度拋離保守黨*



然而，我認為單從利率因素判斷，英鎊兌美元跌至該位的可能性不大，投資者反而要留意英國政局發展。根據英國BBC追蹤民調顯示，截至5月7日為止，43%受訪者傾向在來屆大選投票予工黨，最高及最低的支持率為48%及38%；支持保守黨的只有24%，最高及最低的支持率則為19%及29%。第三勢力是英國改革黨，比例佔12%，最高支持率為15%，而蘇格蘭民族的支持率則只有3%。由此幾可斷定導致英國脫離歐盟的英國保守黨將於來屆大選後下台！不過，英鎊匯價若因為工黨上台而下跌，則是投資者買入的好時機，政黨輪替不應視為壞消息，因為無一個政黨上台是希望國家經濟轉差的。

自卡梅倫於2010年上台後，至今近15年來有5名保守黨人出任首相。卡梅倫搞出個「脫歐」大頭佛後請辭，文翠珊接棒，唯未與歐盟達成脫歐協議，最終亦在3年後下台。約翰遜接任後表明不論是否與歐盟達成協議，英國都會在2020年之前脫離歐盟，結果他做到了。不過，由於其在新冠疫情期間未遵守規定，發生「派對門」事件，加上又因副首相爆發性醜聞，多名高官請辭，在政治壓力下，約翰遜最終辭去首相職位。



*英要變天無人可擋*



後繼者卓慧思就更不用說了，上任僅49天即下台，創下英國史上在位時間最短的首相。現任首相辛偉誠亦創了一項紀錄，他是英國有史以來首個印度裔首相！不過，以上5個保守黨的首相皆非民選產生，英國變天亦是時候了！英國將不遲於2025年1月28日舉行大選。

從歷史走勢來看，1.20水平可視作英鎊兌美元鐵底。過去30多年來，英鎊兌美元只曾在2022年8至10月於月線圖收低過1.20，故在現時1.25以下作中長線非槓桿式投資絕對值博。至於短線操作，即使今晚BOE維持貨幣政策不變，但主調仍然是減息，英鎊兌美元試穿1.2300的機會較高。然而，英鎊兌美元的8年周期底部將於2025年初出現，即屆時鎊匯將進入上升周期，工黨執政可以成為鎊匯上升的藉口。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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