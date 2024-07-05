10/05/2024 16:29

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.75 155.77 155.37 歐元/美元 1.0782 1.0783 1.0772 英鎊/美元 1.2540 1.2542 1.2512 美元/瑞郎 0.9070 0.9071 0.9059 美元/港元 7.8130 7.8168 7.8124

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0730 1.0850 1.0680 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數為23.1萬人，高個預期的21.5萬，更是自2023年8月以來新高。連同上周公布的非農就業數據，勞動市場似乎有轉弱的跡象，投資者對聯儲局在今年稍後時候降息的押注加強，美國10年期國債孳息率曾經回落至4.42%，美匯指數亦跌至105邊緣。下周的通脹數據將決定市場對降息的信心會否進一步增加。英國央行周四(9日)議息後繼續維持基準利率在5.25%不變，符合市場預期，不過支持減息的官員增加至兩位。行長貝利表示需要更多證據顯示通脹將維持回落，認為事情正朝正確方向發展，而6月份有可能降息但並非是已確定之事，同時指未來減息幅度可能較市場預期大。由於行長言論偏鴿，英鎊一度跌至1.2440附近，其後受美國數據欠佳的消息帶動而重上1.25，接近1.26再考慮部署做空。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。