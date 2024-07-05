10/05/2024 16:29
《美元走勢－羅明立》接近1.26再考慮部署做空英鎊
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.75
|155.77
|155.37
|歐元/美元
|1.0782
|1.0783
|1.0772
|英鎊/美元
|1.2540
|1.2542
|1.2512
|美元/瑞郎
|0.9070
|0.9071
|0.9059
|美元/港元
|7.8130
|7.8168
|7.8124
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數為23.1萬人，高個預期的21.5萬，更是自2023年8月以來新高。連同上周公布的非農就業數據，勞動市場似乎有轉弱的跡象，投資者對聯儲局在今年稍後時候降息的押注加強，美國10年期國債孳息率曾經回落至4.42%，美匯指數亦跌至105邊緣。下周的通脹數據將決定市場對降息的信心會否進一步增加。
英國央行周四(9日)議息後繼續維持基準利率在5.25%不變，符合市場預期，不過支持減息的官員增加至兩位。行長貝利表示需要更多證據顯示通脹將維持回落，認為事情正朝正確方向發展，而6月份有可能降息但並非是已確定之事，同時指未來減息幅度可能較市場預期大。由於行長言論偏鴿，英鎊一度跌至1.2440附近，其後受美國數據欠佳的消息帶動而重上1.25，接近1.26再考慮部署做空。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0730
|1.0850
|1.0680
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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