13/05/2024 17:35

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.82 155.96 155.52 歐元/美元 1.0774 1.0776 1.0766 英鎊/美元 1.2523 1.2536 1.2517 美元/瑞郎 0.9066 0.9071 0.9062 美元/港元 7.8148 7.8159 7.8139

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0730 1.0850 1.0680 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(10日)英國公布3月經濟增長按月升0.4%，工業產出及制造業產出分別按月升0.2%及0.3%，三個數據都好過預期。加拿大4月就業人數增加9.04萬，失業率則維持於6.1%，都較預期為佳。美國方面，5月密歇根大學消費者信心指數由77.2跌至67.4，是23年11月以來最低。亞特蘭大聯儲銀行主席博斯蒂克表示，雖然通脹回落速度放慢，政策放鬆的時間及程度未能確定，他相信今年仍然有機會減息，但認為可能只會減0.25%。同時指最新的非農職位增長只有17.5萬仍然是個強勁的數字。歐洲央行4月貨幣政策會議紀要顯示，幾名成員認為4月份已經滿足降息條件，但大多數委員支持維持利率不變，觀察更多工資及物價指數變化再作決定。現時看來，6月降息機會很大但並非承諾，而今年應有多次減息的可能。歐元近期維持區間震盪行情，但守住1.07，似乎已消化減息的預期，不排除有進一步反彈的可能。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。