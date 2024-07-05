13/05/2024 17:35
《美元走勢－羅明立》美政策放鬆時間難定，歐元不排除進一步反彈
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.82
|155.96
|155.52
|歐元/美元
|1.0774
|1.0776
|1.0766
|英鎊/美元
|1.2523
|1.2536
|1.2517
|美元/瑞郎
|0.9066
|0.9071
|0.9062
|美元/港元
|7.8148
|7.8159
|7.8139
《美元走勢》上周五(10日)英國公布3月經濟增長按月升0.4%，工業產出及制造業產出分別按月升0.2%及0.3%，三個數據都好過預期。加拿大4月就業人數增加9.04萬，失業率則維持於6.1%，都較預期為佳。美國方面，5月密歇根大學消費者信心指數由77.2跌至67.4，是23年11月以來最低。亞特蘭大聯儲銀行主席博斯蒂克表示，雖然通脹回落速度放慢，政策放鬆的時間及程度未能確定，他相信今年仍然有機會減息，但認為可能只會減0.25%。同時指最新的非農職位增長只有17.5萬仍然是個強勁的數字。
歐洲央行4月貨幣政策會議紀要顯示，幾名成員認為4月份已經滿足降息條件，但大多數委員支持維持利率不變，觀察更多工資及物價指數變化再作決定。現時看來，6月降息機會很大但並非承諾，而今年應有多次減息的可能。歐元近期維持區間震盪行情，但守住1.07，似乎已消化減息的預期，不排除有進一步反彈的可能。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0730
|1.0850
|1.0680
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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