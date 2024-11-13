13/05/2024 12:05

《真知灼見－溫灼培》印度消費者對購金卻步

《真知灼見》現貨金價於2280元（美元．下同）之上已維持了一個多月時間。面對如此昂貴的金價，相信大家也關心在消費層面上對飾金將會帶來多大衝擊。上周五（10日）剛好是印度的佛陀滿月節，這節日被視為印度繼排燈節後，第二個最大的傳統購金節日。據《路透社》引述當地金商指，今年的飾金銷售明顯不如去年。對此，當地金商其實早有心理準備，因為以當地今年於該節日期間的飾金價格計算，就較去年要高21%（註：期間印度貨幣盧比兌美元匯價跌，也使金價對印度消費者而言更見昂貴），但是他們想不到情況會如此差。據《路透社》引述一些在孟買的金商指，他們今年飾金銷售量只有去年的三分之二水平。

回顧本月初世界黃金協會(WGC)的全球今年首季黃金供求數字，首季全球對飾金需求為535噸，按季跌8.6%，按年升0.75%，情況不算嚴重。但於第一季，當時平均金價也只是2069.8元，但現今金價卻高企2364元，這明顯有著一定分別。當然，由於現今環球政治形勢較亂，相信這可繼續為金價帶來支持。但若飾金需求不足，這始終會限制金價短期上升能力。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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