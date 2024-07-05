14/05/2024 16:54

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.48 156.57 156.22 歐元/美元 1.0788 1.0793 1.0783 英鎊/美元 1.2548 1.2564 1.2546 美元/瑞郎 0.9078 0.9089 0.9074 美元/港元 7.8117 7.8128 7.8095

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0730 1.0850 1.0680 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》4月紐約聯儲調查顯示，1年通脹預期為3.3%，較上次的3%為高，亦是上年11月以來最高。美國聯儲局副主席傑弗遜在一個會議上表示，第一季度通脹回落速度放慢令人憂慮，利率應維持於現水平，直至有更清晰的跡象顯示通脹朝2%的目標回落。隔夜美匯指數曾經略為跌破105，但最終維持在該水平附近窄幅波動。市場關注今明兩天公布的通脹數據PPI及CPI，預期回升勢頭會終止，若符合預期，可強化市場對聯儲局無需考慮加息的預期，9月降息機會有五成。英國3月失業率為4.3%，符合預期，但3個月平均工資增長高於預期，要留意會否影響央行貨幣政策的決定，現時估計央行短期有機會減息。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。