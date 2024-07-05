14/05/2024 16:54
《美元走勢－羅明立》關注美國CPI，英國短期有機會減息
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|156.48
|156.57
|156.22
|歐元/美元
|1.0788
|1.0793
|1.0783
|英鎊/美元
|1.2548
|1.2564
|1.2546
|美元/瑞郎
|0.9078
|0.9089
|0.9074
|美元/港元
|7.8117
|7.8128
|7.8095
《美元走勢》4月紐約聯儲調查顯示，1年通脹預期為3.3%，較上次的3%為高，亦是上年11月以來最高。美國聯儲局副主席傑弗遜在一個會議上表示，第一季度通脹回落速度放慢令人憂慮，利率應維持於現水平，直至有更清晰的跡象顯示通脹朝2%的目標回落。隔夜美匯指數曾經略為跌破105，但最終維持在該水平附近窄幅波動。市場關注今明兩天公布的通脹數據PPI及CPI，預期回升勢頭會終止，若符合預期，可強化市場對聯儲局無需考慮加息的預期，9月降息機會有五成
。英國3月失業率為4.3%，符合預期，但3個月平均工資增長高於預期，要留意會否影響央行貨幣政策的決定，現時估計央行短期有機會減息。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0730
|1.0850
|1.0680
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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