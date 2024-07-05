17/05/2024 16:24

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.88 155.93 155.35 歐元/美元 1.0850 1.0869 1.0848 英鎊/美元 1.2650 1.2673 1.2649 美元/瑞郎 0.9086 0.9089 0.9064 美元/港元 7.8018 7.8027 7.7995

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0800 1.0900 1.0750 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數錄得22.2萬人，略高於預期，但低於對上一周的23.1萬人；美國5月費城聯儲製造業指數由15.5回落至4.5。周三公布的4月CPI數據較3月時有所回落，符合預期，市場對美聯儲局年內降息的預期有所提高，美元明顯受到沽壓，美匯指數跌至104邊緣。但多名有投票權的委員分別表態不急於減息，紐約聯儲的威廉姆斯指，樂見通脹放緩，但不足以要在近期降息；亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克認為，4月通脹取得進展，但未形成趨勢，年底前降息可能是合適的；里士滿聯儲主席巴爾金以及克利夫蘭聯儲主席梅斯特均表示，需要在更長的時間內將利率維持在高位，以實現通脹目標。相關立場反映聯儲局內部對通脹態度比較審慎。據一位前日本央行首席經濟學家稱，日本央行今年可能會再加息多達三次，主要是過度寬鬆的政策還有很大的調整空間，下一次加息可能最早在6月份，仍然可以部署低買日圓，初步日圓支持在156.80。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。