17/05/2024 16:24
《美元走勢－羅明立》仍然可以部署低買日圓
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.88
|155.93
|155.35
|歐元/美元
|1.0850
|1.0869
|1.0848
|英鎊/美元
|1.2650
|1.2673
|1.2649
|美元/瑞郎
|0.9086
|0.9089
|0.9064
|美元/港元
|7.8018
|7.8027
|7.7995
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數錄得22.2萬人，略高於預期，但低於對上一周的23.1萬人；美國5月費城聯儲製造業指數由15.5回落至4.5。周三公布的4月CPI數據較3月時有所回落，符合預期，市場對美聯儲局年內降息的預期有所提高，美元明顯受到沽壓，美匯指數跌至104邊緣。但多名有投票權的委員分別表態不急於減息，紐約聯儲的威廉姆斯指，樂見通脹放緩，但不足以要在近期降息；亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克認為，4月通脹取得進展，但未形成趨勢，年底前降息可能是合適的；里士滿聯儲主席巴爾金以及克利夫蘭聯儲主席梅斯特均表示，需要在更長的時間內將利率維持在高位，以實現通脹目標。相關立場反映聯儲局內部對通脹態度比較審慎。
據一位前日本央行首席經濟學家稱，日本央行今年可能會再加息多達三次，主要是過度寬鬆的政策還有很大的調整空間，下一次加息可能最早在6月份，仍然可以部署低買日圓，初步日圓支持在156.80。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0800
|1.0900
|1.0750
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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