20/05/2024 16:19
《美元走勢－羅明立》歐元短期有機會上試1.10
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.67
|155.94
|155.62
|歐元/美元
|1.0874
|1.0884
|1.0869
|英鎊/美元
|1.2702
|1.2712
|1.2696
|美元/瑞郎
|0.9094
|0.9098
|0.9087
|美元/港元
|7.7992
|7.8041
|7.7986
《美元走勢》上周五(17日)美國公布4月諮商會領先指標按月收縮0.6%，差過預期，美元小幅回落。近期美國經濟數據有轉弱的跡象，而通脹情況未有回升。雖然美聯儲局官員繼續發表較為強硬的言論，但市場對降息預期明顯較之前有所提高，令非美貨幣普遍反彈，歐元逼近1.09，升至4月9日的高位，短期有機會上試1.10。
日本央行行長植田和男上周五表示，暫無立即出售央行手上持有的ETF。現時市場關注日本央行今年再加息的時間，央行在160關口的干預暫時穩住了日圓的跌勢，加上美元轉弱，日圓或可迎來有回升的機會，美元初步阻力157，支持在153.50。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0840
|1.0940
|1.0790
|美元兌日圓
|買入日圓
|155.80
|154.50
|156.20
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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