20/05/2024 16:19

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.67 155.94 155.62 歐元/美元 1.0874 1.0884 1.0869 英鎊/美元 1.2702 1.2712 1.2696 美元/瑞郎 0.9094 0.9098 0.9087 美元/港元 7.7992 7.8041 7.7986

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0840 1.0940 1.0790 美元兌日圓 買入日圓 155.80 154.50 156.20 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(17日)美國公布4月諮商會領先指標按月收縮0.6%，差過預期，美元小幅回落。近期美國經濟數據有轉弱的跡象，而通脹情況未有回升。雖然美聯儲局官員繼續發表較為強硬的言論，但市場對降息預期明顯較之前有所提高，令非美貨幣普遍反彈，歐元逼近1.09，升至4月9日的高位，短期有機會上試1.10。日本央行行長植田和男上周五表示，暫無立即出售央行手上持有的ETF。現時市場關注日本央行今年再加息的時間，央行在160關口的干預暫時穩住了日圓的跌勢，加上美元轉弱，日圓或可迎來有回升的機會，美元初步阻力157，支持在153.50。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。