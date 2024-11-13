20/05/2024 15:32

《真知灼見－溫灼培》左右短期匯市的三個重要日子

《真知灼見》紐約期銅上周創了歷史高位；白銀價格今早（20日）於亞洲市場報32.19美元，是自2013年2月以來，即11年來最高水平；金價也不低，今早於亞洲市場報2437美元，突破了今年4月所創的歷史高位2431.29美元，成為新歷史高位。還有，英國金融時報100股市指數及標普500指數等，上周亦相繼創歷史新高。這一眾看似不同的市場，但相信都有著一個共通點，就是反映整體貨幣購買力在下降。面對不斷貶值的貨幣，投資者為保本，相信正是驅使他們把資金分散轉投到上述不同資產市場的主因。明顯，現今各主要貨幣，只是從爛中作比較。



*美國PCE數字是重中之重*



對於外匯市場，往後有三個日子要多加留意，其結果對美元料具舉足輕重的影響。首個要留意的日子是5月31日，當天美國將公布核心PCE指數，這是美國聯儲局最看重的通脹數字，從美國已公布的4月生產及消費物價指數衡量，市場估計4月核心PCE指數按年比將降至2.7%水平（3月為2.8%），若屬實，料將增強市場對聯儲局提早減息的預期，並對美元不利。到6月1日，按計劃聯儲局將會減少縮負債表規模，此舉可助保留較多美元供應於市場，可視為另一不利美元因素。到6月6日，歐洲央行將議息，從過去歐央行的不同官員言論中，幾可肯定歐央行於當天將減息，以現今歐元的4厘息，若減息，可會進一步削弱歐元吸引力。



*料歐元暫於1.08美元上落，前景看好*



聯儲局減縮表及歐央行可能減息等因素，理應早被市場反映，若一切如預期，按理不會對歐元帶來太大影響，歐元大致料維持於1.08美元水平上落。反而影響短期歐元及美元的最大變數，是美國PCE數字，因這數字將影響聯儲局今年減息時間表，建議大家多留意。歐元前景看好，惟若要突破，相信還待聯儲局落實減息。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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