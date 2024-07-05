20/05/2024 17:26

《廣匯論勢－鄭廣復》紐央行本周料按兵不動，紐元短期窄幅上落

《廣匯論勢》新西蘭儲備銀行(RBNZ)將於本周四議息，預料將會維持指標利率在5.5厘。雖然新西蘭消費者物價指數(CPI)按年升幅，從去年第四季的4.7%急速放緩至今年首季的4%，但仍超出RBNZ的1至3%通脹目標範圍。

RBNZ在4月份議息聲明中表示，仍有需要維持限制性貨幣政策以進一步減少產能壓力及降低通脹。另一方面，RBNZ指，新西蘭經濟仍然疲弱，同時近期仍有部分價格壓力，央行決策委員會有信心維持OCR在限制性水平一段時間後，將會令消費者物價通脹在今年返回1至3%目標範圍。



*紐央行暗示利率接近見頂*



根據RBNZ在2月份發布的貨幣政策紀錄，央行預期指標官方現金利率將於今年第二季在5.6厘見頂，至2025年第一季返回5.5厘，其後逐步下降，明年底降至4.9厘，即大約減息三次(每次25基點)，2026年底降至3.5厘，大約累積減息150基點，2027年首季預期降至3.2厘。由此可見，RBNZ暗示利率接近見頂，並正等待高息對通脹發揮作用，不傾向進一步加息。

技術上，紐元兌美元上周二(14日)升破了去年12月底以來形成的下降軌，但從日線圖所見，0.6220為明顯的技術阻力，而0.6040及0.6000則料為短期強力支持，RBNZ若在本周三維持利率不變，並強調需要維持限制性的利率水平，紐元兌美元短期有望借勢挑戰0.6200後才再度回調，屆時以0.6050(下降軌支持)及0.6000為主要技術支持。以TD線量度，紐元兌美元已向上突破日線圖供給線，量度目標約為0.6250。換言之，紐元兌美元暫時料維持在0.6000至0.6250窄幅上落。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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