21/05/2024 16:31

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.12 156.55 156.03 歐元/美元 1.0863 1.0867 1.0851 英鎊/美元 1.2715 1.2721 1.2697 美元/瑞郎 0.9101 0.9117 0.9096 美元/港元 7.8027 7.8033 7.7965

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0840 1.0940 1.0790 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(20日)環球市場未有重要經濟數據公布，匯市表現平淡。雖然市場對美聯儲局降息預期有所上升，但官員們卻強調要保持謹慎。美聯儲副主席傑弗遜稱，判斷通脹是否會持續放緩為時尚早，而克利夫蘭的梅斯特就表示今年通脹會回落，但就慢於之前的判斷，因此今年降息三次的預期不再合適，而在極端情況下，甚至可能要考慮加息。至於另一位委員戴利就指，目前沒有看到需要加息的任何證據，對通脹可持續地下降尚無信心。官方整體上似乎並不急於降息，採取行動前需要更多數據來作判斷。市場較關注的是周四(23日)凌晨公布的美聯儲局會議紀要，但相信不會比近期官員的最新講話有更多的參考性，而官員偏強硬的立場估計會限制美元的跌幅，短期或繼續維持震盪行情為主。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。