21/05/2024 16:31
《美元走勢－羅明立》聯儲官員偏硬立場料會限制美元跌幅
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|156.12
|156.55
|156.03
|歐元/美元
|1.0863
|1.0867
|1.0851
|英鎊/美元
|1.2715
|1.2721
|1.2697
|美元/瑞郎
|0.9101
|0.9117
|0.9096
|美元/港元
|7.8027
|7.8033
|7.7965
《美元走勢》周一(20日)環球市場未有重要經濟數據公布，匯市表現平淡。雖然市場對美聯儲局降息預期有所上升，但官員們卻強調要保持謹慎。美聯儲副主席傑弗遜稱，判斷通脹是否會持續放緩為時尚早，而克利夫蘭的梅斯特就表示今年通脹會回落，但就慢於之前的判斷，因此今年降息三次的預期不再合適，而在極端情況下，甚至可能要考慮加息。至於另一位委員戴利就指，目前沒有看到需要加息的任何證據，對通脹可持續地下降尚無信心。官方整體上似乎並不急於降息，採取行動前需要更多數據來作判斷。市場較關注的是周四(23日)凌晨公布的美聯儲局會議紀要，但相信不會比近期官員的最新講話有更多的參考性，而官員偏強硬的立場估計會限制美元的跌幅，短期或繼續維持震盪行情為主。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0840
|1.0940
|1.0790
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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