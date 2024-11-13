21/05/2024 10:34

《真知灼見－溫灼培》伊朗墜機事故如何影響金價

《真知灼見》過去周日（19日），全球發生的最重大事故，莫過於伊朗總統萊希及其外長乘坐的直升機墜機致罹難事件。事件發生之初，市場上由於有著不同猜測，令投資者擔心事件會導致已見混亂的中東局勢會變得更亂，甚至爆發大規模戰爭。所以周一（20日）亞洲市場所見，金價一度最高攀至2449.89美元（據《路透社》數字），並創出歷史新高位。其後，伊朗雖揚言事件只屬純粹意外，是惡劣天氣引致，但金價到今早（21日）亞洲市場所見，仍穩企於2430美元。究竟金價為何升？後向如何？



*擔心伊朗政權若變，不利中東穩定*



對於上述事故，當然市場上有著不少陰謀論，但這些都並非我們要討論的範圍。假設事件只純粹是意外，有一點必須明白，在伊朗掌管最高權力的人並非總統，而是最高宗教領袖哈梅內伊，所以總統罹難是不會使伊朗政權出現混亂。但問題是哈梅內伊已屆85歲高齡，而總統萊希又被認定為是哈梅內伊的接班人，假若有甚麼事情發生在哈梅內伊身上，伊朗政局就可能出現變化，始終在短時間內要培養出另一接班人是有困難，這正是市場擔心的地方。從4月1日伊朗駐敘利亞大使館遭到空襲，伊朗仍忍讓避免爆發戰爭的情況所見，今屆伊朗政府是相當有智慧。但如果換上全新班底的領導層，情況又將如何？會否釀成中東大戰？就實在難說。相信昨天金價上升，正是反映有關因素。最後，為穩局勢，伊朗雖第一時間出來指這純粹是意外，但又是否伊朗真正所想？相信市場對此亦感到擔心。



*中東不穩，或影響石油美元地位*



或許大家會問，假使中東真的爆發大規模戰爭，又為何有利金價？重點是在於美國在當地有著不少利益，例如石油美元，若爆發戰事，很大機率美國會捲入其中。由於美國財赤嚴重、債務龐大，若再捲入一場戰爭，其債務情況只會更見嚴峻，使市場對美元進一步失信心。當大家一旦對美元失信任，還可信甚麼呢？就只能信黃金！這正是金價升的原因。而不難發現，在金價大幅上揚的情況下，為保美元地位，昨天所見，一眾美國聯儲局官員便出來喊話，包括聯儲局副局長Jefferson在內，大致意思是說該局不會急於減息。而此話一出，隨即連帶使到對美息敏感的日圓，今早於亞洲市場跌至156.45兌1美元水平。



*七國財長會議，料將討論沒收俄資產*



最後，推升金價還有第二個原因。本周五、六（24及25日）一連兩天，七國集團財長將開大會，市場早傳出七國會再討論沒收俄羅斯資產的問題。任何類似消息，將會驅使更多央行轉換其資產到黃金以作儲備，從而利好金價。現貨金價料暫於2350至2550美元上落。重點看伊朗及七國財長會議事態發展。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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