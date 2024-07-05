22/05/2024 16:21

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.40 156.48 156.14 歐元/美元 1.0860 1.0867 1.0852 英鎊/美元 1.2751 1.2753 1.2708 美元/瑞郎 0.9128 0.9131 0.9107 美元/港元 7.8052 7.8067 7.8038

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0840 1.0940 1.0790 美元兌日圓 賣出英鎊 1.2770 1.2680 1.2810 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美聯儲理事沃勒表示，近期通脹未有加速，無需考慮加息，但要多幾個月通脹放緩的數據才能放心降息。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克稱，要確保通脹不會反彈才可以降息。加拿大4月CPI繼續回落，令央行短期降息的機會增加，市場預測有接近一半機會會在6月減息。今日(22日)新西蘭央行議息後維持利率不變，但意外地發出較強硬的立場，委員會認為需要維持利率在限制性水平，以確保通脹回到目標範圍，時間或較之前預期的要長，消息刺激紐元造好。歐洲央行行長拉加德暗示，根據最新的數據，通脹正逐步趨向2%的目標水平，歐洲央行在6月6日降息的可能性很大。目前歐洲央行管委會成員拒絕承諾6月後的利率路徑，拉加德也表達了相同的觀點。不過，亦有較鷹派的委員表示對減息要保持審慎。英國剛公布4月的通脹數據，雖然繼續回落但幅度小於預期，英鎊拉升至1.2750水平，1.28有阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。