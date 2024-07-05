22/05/2024 16:21
《美元走勢－羅明立》英鎊拉升至1.2750，1.28有阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|156.40
|156.48
|156.14
|歐元/美元
|1.0860
|1.0867
|1.0852
|英鎊/美元
|1.2751
|1.2753
|1.2708
|美元/瑞郎
|0.9128
|0.9131
|0.9107
|美元/港元
|7.8052
|7.8067
|7.8038
《美元走勢》美聯儲理事沃勒表示，近期通脹未有加速，無需考慮加息，但要多幾個月通脹放緩的數據才能放心降息。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克稱，要確保通脹不會反彈才可以降息。加拿大4月CPI繼續回落，令央行短期降息的機會增加，市場預測有接近一半機會會在6月減息。今日(22日)新西蘭央行議息後維持利率不變，但意外地發出較強硬的立場，委員會認為需要維持利率在限制性水平，以確保通脹回到目標範圍，時間或較之前預期的要長，消息刺激紐元造好。
歐洲央行行長拉加德暗示，根據最新的數據，通脹正逐步趨向2%的目標水平，歐洲央行在6月6日降息的可能性很大。目前歐洲央行管委會成員拒絕承諾6月後的利率路徑，拉加德也表達了相同的觀點。不過，亦有較鷹派的委員表示對減息要保持審慎。英國剛公布4月的通脹數據，雖然繼續回落但幅度小於預期，英鎊拉升至1.2750水平，1.28有阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0840
|1.0940
|1.0790
|美元兌日圓
|賣出英鎊
|1.2770
|1.2680
|1.2810
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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