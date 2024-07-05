23/05/2024 16:34

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.67 156.91 156.59 歐元/美元 1.0827 1.0821 1.0833 英鎊/美元 1.2724 1.2732 1.2717 美元/瑞郎 0.9149 0.9154 0.9143 美元/港元 7.8076 7.8085 7.8038

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0840 1.0940 1.0790 美元兌日圓 賣出英鎊 1.2770 1.2680 1.2810 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期三(22日)公布的美國4月成屋銷售總數年化只有414萬間，差過預期。凌晨美聯儲局發表5月會議紀要，顯示局方對通脹形勢感到憂慮，多位官員表達在必要時，願意進一步收緊政策；而長期中性利率可能高於此前預期。官員討論了需在更長時間內維持利率不變的必要性，或在勞動力市場走弱的情況下降息的問題。會議紀錄削弱了市場對今年降息的預期。不過，當時的討論是在未有4月通脹數據的基礎上進行，現時官員的鷹派立場可能會有輕微調整。美匯反覆靠穩，逼近105水平，估計將繼續區間波動為主。英國4月CPI數據下跌幅度未如預期，削減了市場對英國央行6月份降息的押注。首相辛偉誠在近期執政黨在地方選舉慘敗，支持度亦遠落後於工黨的情況下宣布提前在7月進行大選，今次可能又是一次政治豪賭。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。