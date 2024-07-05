23/05/2024 16:34
《美元走勢－羅明立》CPI未如預期，削減英國6月降息押注
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|156.67
|156.91
|156.59
|歐元/美元
|1.0827
|1.0821
|1.0833
|英鎊/美元
|1.2724
|1.2732
|1.2717
|美元/瑞郎
|0.9149
|0.9154
|0.9143
|美元/港元
|7.8076
|7.8085
|7.8038
《美元走勢》星期三(22日)公布的美國4月成屋銷售總數年化只有414萬間，差過預期。凌晨美聯儲局發表5月會議紀要，顯示局方對通脹形勢感到憂慮，多位官員表達在必要時，願意進一步收緊政策；而長期中性利率可能高於此前預期。官員討論了需在更長時間內維持利率不變的必要性，或在勞動力市場走弱的情況下降息的問題。會議紀錄削弱了市場對今年降息的預期。不過，當時的討論是在未有4月通脹數據的基礎上進行，現時官員的鷹派立場可能會有輕微調整。美匯反覆靠穩，逼近105水平，估計將繼續區間波動為主。
英國4月CPI數據下跌幅度未如預期，削減了市場對英國央行6月份降息的押注。首相辛偉誠在近期執政黨在地方選舉慘敗，支持度亦遠落後於工黨的情況下宣布提前在7月進行大選，今次可能又是一次政治豪賭。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0840
|1.0940
|1.0790
|美元兌日圓
|賣出英鎊
|1.2770
|1.2680
|1.2810
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。