23/05/2024 10:38

《真知灼見－溫灼培》英國大選如何左右英鎊？

《真知灼見》先看英國最新通脹數字。英國4月CPI年通脹率從3月的3.2%急降至2.3%水平，雖說下跌幅度不及市場預期的降至2.1%，但也足以靠近英倫銀行所制定的2%通脹目標；再者，2.3%通脹水平已是英國自2021年7月，即近3年來最低的通脹率。不過，倘觀察核心通脹率，4月仍高企3.9%，只較3月的4.2%略為回落，這或使英倫銀行要在短時間內減息有困難。反觀英國經濟，其首季GDP按季雖升0.6%，扭轉去年第四季經濟衰退情況，但英國經濟依然疲弱。所以現今英倫銀行所面對的困難是，論經濟其必須盡早減息，但通脹數字卻不容英倫銀行這樣做。



*保守黨提前大選，反映對經濟憂慮*



轉看英國大選。辛偉誠政府已宣布提前於7月4日大選，據英國廣播公司BBC於5月22日所綜合的調查顯示，在野工黨的支持率正遙遙領先保守黨。工黨支持率介乎40%至50%之間，以45%支持率為中位數；相反，執政保守黨支持率卻在18%至28%之間，中位數為23%。從上述民調看來，保守黨敗選的機會相當高。事實上，在保守黨帶領下，英國經歷了脫歐及疫情的雙重打擊，相信英國民眾也期望更換政府。當然，料大家最想問的是，既然保守黨在民調中嚴重落後，為何不等待多數月，到年底甚至明年初才大選呢？很明顯，首相辛偉誠可能是感覺到等待到第四季或更遲，英國經濟可能只會更差，勝算會更低！所以才提前大選。



*延減息，或利穩定英鎊短期走勢*



回看英國短期內減息概率。既然政府已宣布7月4日大選，而英倫銀行下次議息會在6月20日，相當靠近大選日子，這使英倫銀行更難於6月議息會減息，否則會被視為政治不正確。而英倫銀行於7月並沒有議息會，再下一次議息會要到8月1日。即就算未來通脹許可，英倫銀行最快也要待8月才能減息。相反，由於歐洲央行很大機會於6月6日議息會便減息，這解釋了昨晚英鎊兌歐元在交叉盤上出現急升的原因。英國有望延遲減息的因素，亦為英鎊兌美元匯價帶來支持。今早於亞洲市場所見，儘管整體美匯指數攀至靠近105指數點，惟英鎊兌美元仍穩定於1.2720水平。

技術上，1.28美元可視為英鎊的初步上升阻力。至於英鎊下一個較龐大阻力位置是1.29美元，這是英鎊今年3月8日所接近的高位。支持料於1.25美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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