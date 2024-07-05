24/05/2024 16:16

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 157.04 157.15 156.93 歐元/美元 1.0816 1.0818 1.0805 英鎊/美元 1.2693 1.2700 1.2677 美元/瑞郎 0.9149 0.9155 0.9144 美元/港元 7.8111 7.8113 7.8081

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0800 1.0900 1.0760 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》歐美分別公布5月標普全球採購經理指數，歐元區及英國方面製造業改善情況較大，服務業則表現較弱；美國則表現理想，服務業及製造業都加快。而上周初次申領失業救濟人數降至21.5萬，好過預期。利率期貨市場認為美國聯儲局全年降息可能只有一次，美元繼續獲得支撐上行，重回105.0關口上方。匯市繼續被美聯儲局的減息時間左右著走勢。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克認為即使4月通脹稍為降溫，但物價上升的壓力仍在，減息時間可能要推遲。非美貨幣普遍轉弱，日本今日(24日)公布的CPI數據略為放緩，雖然日本10年期國債孳息率突破1%，央行今年亦應再次加息，但美日息差無大改善情況下，日圓短期仍然有壓力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。