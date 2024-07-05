24/05/2024 16:16
《美元走勢－羅明立》美日息差無大改善，日圓短期仍有壓力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|157.04
|157.15
|156.93
|歐元/美元
|1.0816
|1.0818
|1.0805
|英鎊/美元
|1.2693
|1.2700
|1.2677
|美元/瑞郎
|0.9149
|0.9155
|0.9144
|美元/港元
|7.8111
|7.8113
|7.8081
《美元走勢》歐美分別公布5月標普全球採購經理指數，歐元區及英國方面製造業改善情況較大，服務業則表現較弱；美國則表現理想，服務業及製造業都加快。而上周初次申領失業救濟人數降至21.5萬，好過預期。利率期貨市場認為美國聯儲局全年降息可能只有一次，美元繼續獲得支撐上行，重回105.0關口上方。
匯市繼續被美聯儲局的減息時間左右著走勢。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克認為即使4月通脹稍為降溫，但物價上升的壓力仍在，減息時間可能要推遲。非美貨幣普遍轉弱，日本今日(24日)公布的CPI數據略為放緩，雖然日本10年期國債孳息率突破1%，央行今年亦應再次加息，但美日息差無大改善情況下，日圓短期仍然有壓力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0800
|1.0900
|1.0760
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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