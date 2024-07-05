28/05/2024 16:09

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.83 156.94 156.61 歐元/美元 1.0876 1.0880 1.0855 英鎊/美元 1.2778 1.2784 1.2765 美元/瑞郎 0.9120 0.9139 0.9112 美元/港元 7.8072 7.8089 7.8050

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0850 1.0950 1.0820 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2750 1.2900 1.2700 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》昨日(27日)為美國陣亡將士紀念日假期，市場注意力逐漸轉向本周後期發布的歐美通脹數據。上周五(24日)公布的5月份密西根大學1年通脹預期終值為3.3%，5年通脹預期終值為3%，均低於市場預期及前值，表明通脹預期改善。美聯儲局主席鮑威爾早前強調，在放鬆政策前需有更多證據表明通脹朝著2%的目標邁進。近期能源價格有所回落，若本周公布的PCE物價指數一如市場預期般繼續走低，則美聯儲局仍有機會在年內實施降息。反觀歐洲方面，歐央行在6月份降息基本已得到確認。歐央行首席經濟學家Lane昨日表示，在當前這個時間點，除非出現重大意外，目前的情況足讓我們取消最高級別的限制政策。而歐洲央行管委兼法國央行行長甚至表示不應排除在6月和7月會議上連續降息的可能性。但隨著歐央行降息被市場定價，美聯儲局降息預期再度升溫，歐元開始走強，而美元略為回軟。日本央行行長植田和男亦表示，日本已經擺脫通縮，利率有逐步提高的空間，另外日本政府一年來首次上調對工業生產的評估，稱工業生產出現回升跡象，表明生產可能已經觸底。隨著市場預期再度出現變化，美元的走勢有機會偏軟，建議可以賣出美元，買入除日元外的非美貨幣。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。