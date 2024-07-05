29/05/2024 15:03

《廣匯論勢－鄭廣復》圓匯重見160機會微？歐央行減息不利歐元

《廣匯論勢》有朋友問我，日圓會否再見160？我說機會不大。在觀察了不同的時間框架後，我更加相信早前的判斷－美元兌日圓已在160見頂！

從日線圖觀察，美元兌日圓在4月29日當天高見160.17後，最終跌回156水平收市。5月1日再以大陰燭跌至153水平收市，兩天後試穿152才明顯反彈，惟莫說要再次挑戰160，就連158亦未觸及。如將時間框架縮小至1分鐘，你會發現，160是在4月29日香港時間上午9:35分的一分鐘所造的，其後未能在任何一分鐘升至160。由於美元兌日圓自160水平大跌是日本財務省指示日本央行出手干預所致，故相信160是日本財務省劃下不可跨越的紅線。



*ECB料為最先減息主要央行*



當然亦有市場人士認為，縱使日本央行已結束負利率政策，但日圓與一眾主要貨幣仍存在4厘多5厘的息差，令日圓反彈乏力及短暫，且仍然是匯市投資者的主要套息貨幣。即使如此，投資者在操作日圓時仍須做好風險管理，且應避免在接近干預的水平追沽日圓。與其執意於單一方向，我建議投資者利用技術訊號進行買賣，即有上升訊號就買、下跌訊號就沽，如此將可避免了一廂情願下招致的虧損！

其他貨幣方面，歐元兌美元仍處於1.05至1.10內波動。近期續有歐洲央行管委會成員就利率走向發表己見，當中法國央行行長更表示，不應排除歐洲央行(ECB)在7月份「再減息」的可能性，這意味ECB在6月6日的議息會後將會減息，並令其成為全球主要央行之中，在今輪加息周期結束後最早減息的一員。



*歐美料維持至少1厘息差*



事實上，ECB較聯儲局更早減息並不意外，歐元區經濟表現遠遜美國，這個全球第二大經濟體今年首季GDP按年僅增長0.4%，美國首季GDP按年增長3%，然而，歐元區與美國的實際利率同為2.1厘，以兩者的經濟表現衡量，不是美息太低，就是歐息太高，而且美國4月通脹率為3.4%，歐元區為2.4%，令聯儲局內部對利率升降看法存在極大分歧。CME的FedWatch反映利率期貨市場預測，聯儲局今年只會減息25基點，最早在9月份會議採取行動。

聯儲局與ECB在今年餘下時間仍會召開5次貨幣政策會議，但歐元區通脹率與「低於但接近2%」的目標較接近，相反，同樣以2%為通脹目標的聯儲局，減息路途並不平坦。假如聯儲局一如目前利率期貨市場所預期，在今年只減25基點，聯邦基金利率目標範圍只降到5至5.25厘，假如聯儲局維持2厘的實際利率，而通脹率亦降至2%，則聯邦基金利率上限將降至4厘。



*歐元會否下試一算還看息差*



然而，歐元區經濟表現疲弱，實際利率達到2厘仍令其難以承受，若然降至1厘，甚或是零，對經濟增長的推動作用較大，以其通脹率降至ECB第二季向經濟學家調查所預測的2%計，即主要再融資操作利率將要降至4厘，甚至是3厘，如此，歐元區指標利率將聯邦基金利率存在至少1厘的負息差，與目前情況相同，歐元匯價大跌機會微，但若息差擴大到2厘，歐元兌美元很可能跌穿1.05，下試一算的機會即大增。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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