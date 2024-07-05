29/05/2024 17:45
《美元走勢－羅明立》美降息預期再升溫，買入除日圓外的非美貨幣
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|157.22
|157.40
|156.89
|歐元/美元
|1.0845
|1.0860
|1.0840
|英鎊/美元
|1.2750
|1.2772
|1.2746
|美元/瑞郎
|0.9124
|0.9127
|0.9111
|美元/港元
|7.8127
|7.8137
|7.8103
《美元走勢》雖近期的數據顯示通脹正緩慢下降中，但美聯儲局似乎仍未放鬆警惕，繼續口頭打壓降息預期。昨日(28日)美聯儲局理事鮑曼表示銀行準備金水平仍不夠高，應繼續縮表。而明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利同日表示不能排除加息的可能，即使降息今年亦不會超過兩次。目前市場比較明確的是，美聯儲局會將利率在更長時間內維持在高位，美債亦備受壓力，兩年期美債孳息率逼近5.0%，創近四周新高，助推美元短線反彈。美匯指數暫時在104附近有一定支撐。市場將更關注本周後期公布的PCE物價指數，會否影響美聯儲局的政策取態。
4月份以來，歐央行先於美聯儲局在6月份降息的預期愈加強烈，主因歐美貨幣政策選擇上的差異，以及歐元區通脹的降溫更明顯。然而隨著預期的逐步消化，加上歐元區經濟數據在近期有所好轉，歐元反而在降息幾乎已經確認的前提下略為反彈。日本4月服務業PPI同比增長2.8%，高於市場預期和前值，為8年來最大增幅，為通脹上行提供條件。日本央行行長植田和男在周一也提高了加息可能性，惟日圓未受影響，兌美元繼續下滑。隨美聯儲局降息預期再度升溫，美元短期的走勢有機會偏軟，建議可以賣出美元，買入除日圓外的非美貨幣。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0850
|1.0950
|1.0820
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2750
|1.2900
|1.2700
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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