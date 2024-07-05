29/05/2024 17:45

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 157.22 157.40 156.89 歐元/美元 1.0845 1.0860 1.0840 英鎊/美元 1.2750 1.2772 1.2746 美元/瑞郎 0.9124 0.9127 0.9111 美元/港元 7.8127 7.8137 7.8103

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0850 1.0950 1.0820 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2750 1.2900 1.2700 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》雖近期的數據顯示通脹正緩慢下降中，但美聯儲局似乎仍未放鬆警惕，繼續口頭打壓降息預期。昨日(28日)美聯儲局理事鮑曼表示銀行準備金水平仍不夠高，應繼續縮表。而明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利同日表示不能排除加息的可能，即使降息今年亦不會超過兩次。目前市場比較明確的是，美聯儲局會將利率在更長時間內維持在高位，美債亦備受壓力，兩年期美債孳息率逼近5.0%，創近四周新高，助推美元短線反彈。美匯指數暫時在104附近有一定支撐。市場將更關注本周後期公布的PCE物價指數，會否影響美聯儲局的政策取態。4月份以來，歐央行先於美聯儲局在6月份降息的預期愈加強烈，主因歐美貨幣政策選擇上的差異，以及歐元區通脹的降溫更明顯。然而隨著預期的逐步消化，加上歐元區經濟數據在近期有所好轉，歐元反而在降息幾乎已經確認的前提下略為反彈。日本4月服務業PPI同比增長2.8%，高於市場預期和前值，為8年來最大增幅，為通脹上行提供條件。日本央行行長植田和男在周一也提高了加息可能性，惟日圓未受影響，兌美元繼續下滑。隨美聯儲局降息預期再度升溫，美元短期的走勢有機會偏軟，建議可以賣出美元，買入除日圓外的非美貨幣。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。