30/05/2024 11:23

《真知灼見－溫灼培》美國10年期債息飆升，意味減息無期？

《真知灼見》過去兩天於環球金融市場裏，變化最為突出要算是美國債息。具指標性的美國10年期債息，於周二（28日）開市時還在4.5%以下水平，但到收市已突破了4.5%，並於昨晚（29日）更高見4.638%，今早（30日）於亞洲市場報4.6217%。美債息被推高，當中原因相信主要有三。



*美債供應過剩推高債息*



首先，近期多位地區聯儲局局長接連指不應急於減息，並揚言美國聯儲局應看到更多證據顯示通脹回落才有所行動。其次，分別於本周二及周三晚，美國政府推出大量債券拍賣，使市場一時間難於消化。周二拍賣的主要是2年期及5年期債券，周三拍賣的主要是7年期債券，而於本周，美國政府推出來拍賣的總債券金額，便達到6000億美元以上。值得留意是，上述三個主要年期債券拍賣的投標倍數，都明顯較平均水平低。最後，美國於本港時間今晨公布的《褐皮書》經濟報告，對推升美債息更是火上加油。報告指出，美國經濟活動由4月初至5月中持續擴張，並提出一些地區的薪酬增長接近疫情前水平，而通脹壓力更有可能再次升溫。整份報告似是在暗示未來幾個月物價可能繼續上升。



*料債息升屬短暫因素*



受惠於美債息上升，美匯指數亦反彈，今早於亞洲市場重上105指數點水平；對息率最為敏感的日圓，則跌至157.32兌1美元；昨晚美股三大指數皆下跌。本周美債息升，很可能只是在反映短期內債券供應過剩、需求不足的情況，相信屬短暫因素。至於現今市場已把焦點轉移至今天本港時間晚上8時30分美國公布的首季GDP修正數字，以及明晚（31日）同一時間美國公布的4月份PCE通脹數字，這兩數字料將會左右聯儲局下一步貨幣政策的方向，值得大家關注。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。