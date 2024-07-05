31/05/2024 15:37

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.79 157.02 156.56 歐元/美元 1.0821 1.0834 1.0811 英鎊/美元 1.2722 1.2734 1.2715 美元/瑞郎 0.9046 0.9057 0.9023 美元/港元 7.8180 7.8185 7.8128

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0800 1.0900 1.0760 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國第一季度實際GDP年化季率修正至1.3%，低於前值1.6%，為2023年第一季度以來新低，消費者支出和通脹均有所下滑。而美國4月成屋簽約銷售指數月率得-7.7%，為2021年2月以來新低。美元高位回落。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，不認為7月會降息，但願意保持開放態度。美聯儲「三把手」威廉姆斯稱，不認為需要重新加息，未來會在某個時刻降息，目前貨幣政策具有限制性，明年通脹將接近2%。達拉斯聯儲主席洛根表示，現在考慮降息為時尚早。近期受美國經濟有所放慢但聯儲局官員發言仍然偏鷹，留意今晚的PCE4月份數據。周四(30日)公布的歐元區4月失業率資料錄得下滑，錄得6.4%，預期6.5%。歐元區5月工業景氣指數及經濟景氣指數都低於預期，分別錄得-9.9及96。數據公布，歐美小幅下挫後上漲。投資者缺乏方向，歐元繼續在1.08附近有支持，可小注博反彈。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。