31/05/2024 15:37
《美元走勢－羅明立》留意今晚美國4月PCE數據
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|156.79
|157.02
|156.56
|歐元/美元
|1.0821
|1.0834
|1.0811
|英鎊/美元
|1.2722
|1.2734
|1.2715
|美元/瑞郎
|0.9046
|0.9057
|0.9023
|美元/港元
|7.8180
|7.8185
|7.8128
《美元走勢》美國第一季度實際GDP年化季率修正至1.3%，低於前值1.6%，為2023年第一季度以來新低，消費者支出和通脹均有所下滑。而美國4月成屋簽約銷售指數月率得-7.7%，為2021年2月以來新低。美元高位回落。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，不認為7月會降息，但願意保持開放態度。美聯儲「三把手」威廉姆斯稱，不認為需要重新加息，未來會在某個時刻降息，目前貨幣政策具有限制性，明年通脹將接近2%。達拉斯聯儲主席洛根表示，現在考慮降息為時尚早。近期受美國經濟有所放慢但聯儲局官員發言仍然偏鷹，留意今晚的PCE4月份數據。
周四(30日)公布的歐元區4月失業率資料錄得下滑，錄得6.4%，預期6.5%。歐元區5月工業景氣指數及經濟景氣指數都低於預期，分別錄得-9.9及96。數據公布，歐美小幅下挫後上漲。投資者缺乏方向，歐元繼續在1.08附近有支持，可小注博反彈。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0800
|1.0900
|1.0760
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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