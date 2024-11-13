31/05/2024 13:38

《真知灼見－溫灼培》高息對美國經濟壓力浮現

《真知灼見》美國首季GDP年化季比增幅，經修正後由原先公布的1.6%降至只有1.3%，回顧去年第四季該數字為3.4%。從好的方面看，可以說美國聯儲局的高息政策正在發揮作用，成功減慢了美國經濟增長，按理往後通脹亦可望隨之回落；但從壞的方面想，美國經濟已見明顯放慢，但往後通脹能否回落，仍有待觀察。上述數字增強了市場對美國經濟或出現滯脹風險，有關憂慮使昨晚（30日）美國標普500指數回落，也使美國10年期債息及美元匯價下跌。現市場焦點正轉移至今晚（31日）本港時間8時30分公布的美國4月PCE核心通脹數字，以衡量美國最新通脹情況。按市場估計，該數字按年比為2.8%，與3月及2月水平不變。如屬實，這意味著美國的通脹具一定韌性，不易回落。



*聯儲局官員呼籲聯儲局不要急於減息*



昨晚有數位聯儲局官員公開發言，包括紐約、芝加哥及達拉斯地區聯儲局長等。他們大致意思是說，美國通脹仍有回升風險，聯儲局不宜過早減息。當中芝加哥聯儲局長更指出，如要有效遏抑通脹，可能失業率還要進一步攀升。下周五（6月7日）美國將公布5月就業報告，屆時大家便可從數據中窺探美國最新的經濟形勢。按《彭博社》估計，美國5月非農新增職位只有18萬份，如屬實，這將與4月增幅17.5萬份相若；至於5月失業率，將維持於3.9%不變。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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