06/06/2024 15:06

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.86 156.18 155.34 歐元/美元 1.0881 1.0896 1.0868 英鎊/美元 1.2792 1.2809 1.2781 美元/瑞郎 0.8913 0.8935 0.8903 美元/港元 7.8106 7.8117 7.8076

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0860 1.0960 1.0820 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國5月ADP就業人數數據公布不及預期，數據顯示只增加15.2萬人，為今年1月以來最小增幅。隨後公布的美國5月ISM非製造業PMI數據為53.8，好於預期，亦為2023年8月以來新高，企業活動指數創三年最大升幅。美匯指數變動不大。歐洲央行即將啟動本周期的首次降息，但許多歐元區國家通脹仍高於2%的目標水準，而且通脹走勢與理想趨勢存在一定差距，相信今年仍然有機會繼續減息，但還要看實際情況而定，歐元維持在1.0850附近窄幅波動，後市略為看好。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。