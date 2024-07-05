06/06/2024 15:06
《美元走勢－羅明立》歐元窄幅波動，後市略為看好
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.86
|156.18
|155.34
|歐元/美元
|1.0881
|1.0896
|1.0868
|英鎊/美元
|1.2792
|1.2809
|1.2781
|美元/瑞郎
|0.8913
|0.8935
|0.8903
|美元/港元
|7.8106
|7.8117
|7.8076
《美元走勢》美國5月ADP就業人數數據公布不及預期，數據顯示只增加15.2萬人，為今年1月以來最小增幅。隨後公布的美國5月ISM非製造業PMI數據為53.8，好於預期，亦為2023年8月以來新高，企業活動指數創三年最大升幅。美匯指數變動不大。
歐洲央行即將啟動本周期的首次降息，但許多歐元區國家通脹仍高於2%的目標水準，而且通脹走勢與理想趨勢存在一定差距，相信今年仍然有機會繼續減息，但還要看實際情況而定，歐元維持在1.0850附近窄幅波動，後市略為看好。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0860
|1.0960
|1.0820
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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