07/06/2024 15:55

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.50 155.93 155.17 歐元/美元 1.0889 1.0898 1.0886 英鎊/美元 1.2782 1.2794 1.2781 美元/瑞郎 0.8900 0.8906 0.8888 美元/港元 7.8092 7.8117 7.8086

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0860 1.0960 1.0820 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》隔晚公布的美國上周初次申領失業救濟人數錄得22.9萬，高於預期；美國4月貿易帳赤字為746億美元，是2022年10月以來最大逆差。美元繼續偏軟，但仍維持於104關口附近窄幅震盪。今晚將公布美國5月非農就業數據，注意匯市波動。歐洲央行議息後一如預期下調利率0.25％，是2019年以來首次降息，亦是G7成員國中第二個降息的央行。隨後歐洲央行行長拉加德召開貨幣政策新聞發布會，重申歐洲央行不會預先承諾特定的利率路徑。4月份大多數核心通脹指標下降，價格壓力逐漸減小，通脹在今年餘下時間將在當前水準上波動，然後將在2025年下半年逐漸降至目標水準。有消息指，歐洲央行官員幾乎排除了7月降息可能性，之後任何行動將根據數據而定。歐元大致繼續在1.0850/1.0900之間震盪，仍然有機會試高。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。