07/06/2024 15:55
《美元走勢－羅明立》歐元震盪，仍有機會試高
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.50
|155.93
|155.17
|歐元/美元
|1.0889
|1.0898
|1.0886
|英鎊/美元
|1.2782
|1.2794
|1.2781
|美元/瑞郎
|0.8900
|0.8906
|0.8888
|美元/港元
|7.8092
|7.8117
|7.8086
《美元走勢》隔晚公布的美國上周初次申領失業救濟人數錄得22.9萬，高於預期；美國4月貿易帳赤字為746億美元，是2022年10月以來最大逆差。美元繼續偏軟，但仍維持於104關口附近窄幅震盪。今晚將公布美國5月非農就業數據，注意匯市波動。
歐洲央行議息後一如預期下調利率0.25％，是2019年以來首次降息，亦是G7成員國中第二個降息的央行。隨後歐洲央行行長拉加德召開貨幣政策新聞發布會，重申歐洲央行不會預先承諾特定的利率路徑。4月份大多數核心通脹指標下降，價格壓力逐漸減小，通脹在今年餘下時間將在當前水準上波動，然後將在2025年下半年逐漸降至目標水準。有消息指，歐洲央行官員幾乎排除了7月降息可能性，之後任何行動將根據數據而定。歐元大致繼續在1.0850/1.0900之間震盪，仍然有機會試高。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0860
|1.0960
|1.0820
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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