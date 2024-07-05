11/06/2024 16:37
《美元走勢－羅明立》歐元若未能重上1.08，或要續尋底
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|157.38
|157.40
|157.03
|歐元/美元
|1.0761
|1.0774
|1.0760
|英鎊/美元
|1.2728
|1.2740
|1.2713
|美元/瑞郎
|0.8972
|0.8974
|0.8959
|美元/港元
|7.8082
|7.8122
|7.8078
《美元走勢》上周五(7日)美國公布5月非農就業數據意外強勁，新增職位增加27.2萬份，平均時薪按年增長4.1%，失業率維持於4%。就業數據強勁，再次影響市場對美聯儲局的降息預期，加上歐洲議會選舉顯示中間偏右政黨仍然佔優，但極右勢力得票大增，法國總統馬克龍選舉失利，更宣布提前當地議會選舉，歐洲政局添變數令美匯指數曾經升至105。美國5月紐約聯儲1年通脹預期錄得下滑，公布值為3.17%，前值3.26%。市場估計美聯儲局今年在第三季末至年底，將減息一或兩次，要根據未來經濟及通脹情況而定。明日(12日)美國將公布5月CPI數據，會影響市場對美聯儲局減息的預期。
歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行維持利率不變的時間可能會超過一次會議。歐洲央行管委卡茲米爾稱，不應急於再次降息，應在夏季保持觀望；9月將是關鍵月份，屆時將發布大量新數據。歐元受歐洲議會選舉結果影響，短期會偏軟，若未能重上1.08，可能要繼續尋底。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0800
|1.0700
|1.0850
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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