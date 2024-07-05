11/06/2024 16:37

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 157.38 157.40 157.03 歐元/美元 1.0761 1.0774 1.0760 英鎊/美元 1.2728 1.2740 1.2713 美元/瑞郎 0.8972 0.8974 0.8959 美元/港元 7.8082 7.8122 7.8078

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0800 1.0700 1.0850 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(7日)美國公布5月非農就業數據意外強勁，新增職位增加27.2萬份，平均時薪按年增長4.1%，失業率維持於4%。就業數據強勁，再次影響市場對美聯儲局的降息預期，加上歐洲議會選舉顯示中間偏右政黨仍然佔優，但極右勢力得票大增，法國總統馬克龍選舉失利，更宣布提前當地議會選舉，歐洲政局添變數令美匯指數曾經升至105。美國5月紐約聯儲1年通脹預期錄得下滑，公布值為3.17%，前值3.26%。市場估計美聯儲局今年在第三季末至年底，將減息一或兩次，要根據未來經濟及通脹情況而定。明日(12日)美國將公布5月CPI數據，會影響市場對美聯儲局減息的預期。歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行維持利率不變的時間可能會超過一次會議。歐洲央行管委卡茲米爾稱，不應急於再次降息，應在夏季保持觀望；9月將是關鍵月份，屆時將發布大量新數據。歐元受歐洲議會選舉結果影響，短期會偏軟，若未能重上1.08，可能要繼續尋底。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。