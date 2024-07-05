12/06/2024 15:39
《美元走勢－羅明立》歐洲政局添不明朗，歐元將續受壓
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|157.30
|157.40
|157.04
|歐元/美元
|1.0740
|1.0747
|1.0734
|英鎊/美元
|1.2744
|1.2752
|1.2734
|美元/瑞郎
|0.8972
|0.8984
|0.8971
|美元/港元
|7.8095
|7.8122
|7.8085
《美元走勢》星期二(11日)金融市場無太多重要數據公布，英國4月失業率升至4.4%，是兩年多的高位，不包括紅利的三個月平均工資按年增長維持於6%；而5月失業金申請人數則大增5.04萬，數據反映就業市場表現並不理想。今日(12日)英國剛發表的4月GDP按月無增長，符合預期；4月工業產出及製造業產出都差過預期，貿易赤字亦擴大。經濟數據欠佳，不排除英倫銀行會考慮在8月降息。歐洲央行管委西姆庫斯指，宣布戰勝通脹仍然為時過早，但只要通脹繼續朝2%的目標邁進，可以預期貨幣政策有更多的調整機會。不過，歐洲央行首席經濟學家連恩表示，央行並未預設利率路徑，有需要的話，利率將保持在足夠的限制性水平，直至不確定性消除。歐洲議會選舉結果促使法國提前大選，令政局增添不明朗因素，歐元將繼續受壓。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0770
|1.0670
|1.0820
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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