12/06/2024 15:39

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 157.30 157.40 157.04 歐元/美元 1.0740 1.0747 1.0734 英鎊/美元 1.2744 1.2752 1.2734 美元/瑞郎 0.8972 0.8984 0.8971 美元/港元 7.8095 7.8122 7.8085

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0770 1.0670 1.0820 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期二(11日)金融市場無太多重要數據公布，英國4月失業率升至4.4%，是兩年多的高位，不包括紅利的三個月平均工資按年增長維持於6%；而5月失業金申請人數則大增5.04萬，數據反映就業市場表現並不理想。今日(12日)英國剛發表的4月GDP按月無增長，符合預期；4月工業產出及製造業產出都差過預期，貿易赤字亦擴大。經濟數據欠佳，不排除英倫銀行會考慮在8月降息。歐洲央行管委西姆庫斯指，宣布戰勝通脹仍然為時過早，但只要通脹繼續朝2%的目標邁進，可以預期貨幣政策有更多的調整機會。不過，歐洲央行首席經濟學家連恩表示，央行並未預設利率路徑，有需要的話，利率將保持在足夠的限制性水平，直至不確定性消除。歐洲議會選舉結果促使法國提前大選，令政局增添不明朗因素，歐元將繼續受壓。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。