12/06/2024 16:04

《廣匯論勢－鄭廣復》右翼冒起威脅歐盟，歐元1.0448關鍵

《廣匯論勢》今晚美國勞工部公布5月份CPI，市場預料維持按年上升3.4%。另外，聯儲局亦會公布議息結果，預料維持利率不變。

事實上，美國5月非農新增職位達到27.2萬個，單以就業市場表現及通脹率判斷，聯儲局並無減息的迫切性。不過，美國首季GDP按季增速急劇放緩至1.3%，反而令人擔心美國可能出現滯脹，挽救經濟增長或成為聯儲局減息的理由。



*美國面臨滯脹風險*



聯儲局在5月1日議息後宣布維持利率不變，會後聲明反映其立場偏鷹。當局表示，經濟活動持續穩定增長、就業市場保持強勁、失業率維持在較低水平，通脹在過去一年有所降溫，但仍高於2%目標。由此推斷聯儲局不會在今次會後減息。至於會否一如市場預期在9月減息，各方皆在觀察經濟數據表現才能作出定奪。

在上次會後的經濟預測中，聯儲局預期聯邦基金利率在今年將會下降約75基點，但今年餘下五次議息會議（包括6月），若然在9月才減息25基點，那就等於在11及12月各減息25基點，才達到當局預期減息幅度，但可能性高嗎？



*馬克龍踏上政壇末路*



另一邊廂，歐洲議會選舉結果反映右翼勢力冒起。馬克龍（Emmanuel Macron）領導的復興黨（Renaissance）僅得15%選票，馬林勒龐（Marine Le Pen）帶領的法國極右政黨國家聯盟（National Rally）則取得32%選票。歐洲最大經濟體德國，總理朔爾茨領導的社會民主黨只僅得14%選票，德國極右翼另類選擇黨（Alternative for Germany）的得票率接近16%，立場中間偏右的反對黨聯盟黨（Unionsparteien）更取得30.7%選票，成為得票最多黨派。馬克龍自感其領導地位受到威脅，於是決定解散國民議會，提前改組，首輪投票在6月30日進行，次輪則在7月7日進行，惟恐怕難以挽救其於泥濘！

落得如此下場，相信與他去年在未經國會投票的情況下，於同年4月15日強行通過退休改革法案，將退休年齡從62歲提高至64歲有關。根據相關法案，1961年9月1日或之後出生的人，法定退休年齡會提高到62歲零3個月，然後每年提高3個月，直到2030年達到64歲。此外，從2027年起，退休金供款期延長至43年，以達到全額繳費率，並取消大多數特殊待遇。民調顯示，這項退休改革法案遭到68%受訪者反對。



*國家聯盟或成議會單一大黨*



據報傳統右翼政黨共和黨（Les Republicains）黨魁齊歐堤（Eric Ciotti）領袖昨天(11日)接受電視訪問時表示，支持與極右翼的馬林勒龐結盟，這是法國現代政治史上首次有傳統政黨領袖，支持與極右翼政黨國家聯盟結盟。

國家聯盟與共和黨在國民議會分別擁有89及62個議席，合共151席，與另一反對派組成的生態和社會人民新聯盟相同，而以復興黨為首的執政聯盟只有250席，佔577個總席位的43%，屬於小數派聯合政府（相信這亦是馬克龍繞過國會，強行通過退休改革法案的原因）。

改組國民議會後，馬林勒龐的國家聯盟所得議席很可能超過復興黨，隨時成為國民議會單一大黨。在2022年總統大選中，馬克龍以58.54%得票率，壓過得票率為41.46%的馬林勒龐，成為法國總統。然而，時移世易，歐洲右傾，馬林勒龐若在2027年捲土重來，很可能成為法國第一位女總統。



*歐元呈現大小雙頂形態*



即使馬林勒龐已放棄脫歐的想法，但投資者仍會憂慮右翼政黨上台將會威脅歐盟的統合，我會將今次提早進行的國民議會選舉，以2027年總統大選的角度去看待。從投資角度來看，一旦國家聯盟成為國民議會單一大黨，屆時歐元匯價勢必遭受沽壓，尤其歐洲央行較聯儲局更早減息，且預期年內進一步下調利率，在歐美息差再度拉闊下，歐元兌美元下試一算非不可能。

從日線圖觀察，歐元兌美元已跌穿小雙頂頸線1.0788，量度下跌目標為1.0659。從月線圖觀察，可以發現匯價呈現更大的雙頂形態，以頸線位於1.0448計算，一旦失守，量度下跌目標為0.9619。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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