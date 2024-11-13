13/06/2024 09:44

《真知灼見－溫灼培》聯儲局下調今年減息機率至一次

《真知灼見》儘管汽油價格回落，美國5月CPI年通脹率卻只輕微從4月的3.4%回落至3.3%水平，而5月CPI按月比則為0%變化；至於扣除食品及能源的核心年通脹率，於5月為3.4%，是自2021年4月以來最低增幅，回顧4月，該數字為3.6%。而按照CPI數字變化，現市場估計，美國聯儲局最看重的PCE核心年通脹率，將由4月的2.8%，有機會到5月回落至2.6%水平。明顯，美國的通脹率是在下降軌中移動，但或許回落速度不足以使聯儲局盡早減息。



聯儲局今晨議息會後如預期維持所有貨幣政策不變，息率保持於5.25厘至5.5厘範圍。在其公開的點陣圖顯示，各委員們整體上估計今年內聯儲局將只會減息一次，並很大機會於12月發生。這預期與聯儲局委員於3月議息會時，估計今年將減息三次，可謂有著天壤之別。在議息會後的聲明中，聯儲局主席鮑威爾指儘管5月通脹數字變化令人鼓舞，但這只是單一數字，而必須有更多數字顯示通脹回落，該局才能減息。反觀利率期貨市場，現市場估計聯儲局9月減息機率維持約64%，11月減息機率為76%，待12月減息機率才100%。



*議息會後市場變化*



在通脹數字公布及議息會之後所見，美股標普500指數創歷史新高，美國10年債券孳息率則急降至靠近4.3%水平，而整體美元匯價亦見下跌。出現這情況，相信原因有三方面。首先，市場不大相信聯儲局委員們對今年只有一次減息機會的估計，這基於美國5月核心年通脹率雖仍遠高於2%水平（現為3.4%），但卻已是自2021年4月以來最低，顯示美國通脹正有回落趨勢。其次，市場也開始對聯儲局委員們的估計感質疑，正如於3月時，聯儲局也曾預計今年內該局有機會減息三次，但短短3個月便出現翻天覆地的變化！最後，聯儲局的點陣圖亦顯示，過了今年，於2025年及2026年全年，聯儲局的減息速度將有機會加快，每年減幅可達1厘之多。由於投資是看未來，這某程度上解釋了美股創新高、美債息及美元跌的原因。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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