14/06/2024 16:50
《美元走勢－羅明立》歐元暫1.06/1.09區間買賣為主
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|157.94
|156.87
|158.27
|歐元/美元
|1.0723
|1.0745
|1.0716
|英鎊/美元
|1.2736
|1.2763
|1.2729
|美元/瑞郎
|0.8941
|0.8949
|0.8932
|美元/港元
|7.8110
|7.8114
|7.8090
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數增加至24.2萬，為2023年8月12日當周以來新高。隨後公布的5月PPI及核心PPI按年增長全部低於預期，分別為2.2%及2.3%，表現跟上日公布的CPI一致，反映通脹未有繼續回升。數據公布後美元小幅下挫，但之後掉頭回升，執筆時已重上105。
美國聯儲局議息後對降息保持審慎，亦下調今年減息次數的預測至一次，對美元或有利好作用。但要注意主席鮑威爾表明委員就政策討論時未有將最新的CPI數據加入考慮，一次降息的預測取態保守，似乎暗示有機會減息兩次。加上近期的經濟數據，除了5月的非農就業數據外，大多未如理想，美元本身不無缺點。不過，歐元區受政局不明朗因素影響，亦有隱憂，因此暫時建議作1.06/1.09區間買賣為主。
日本央行今日(14日)議息後一如預期維持利率不變，表示將會減少買債，但未有具體的調整規模，要待下次會議決定。央行的做法令市場失望，日圓一度跌破158兌1美元，短期表現或更加波動。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0675
|1.0780
|1.0640
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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