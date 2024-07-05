14/06/2024 16:50

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 157.94 156.87 158.27 歐元/美元 1.0723 1.0745 1.0716 英鎊/美元 1.2736 1.2763 1.2729 美元/瑞郎 0.8941 0.8949 0.8932 美元/港元 7.8110 7.8114 7.8090

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0675 1.0780 1.0640 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數增加至24.2萬，為2023年8月12日當周以來新高。隨後公布的5月PPI及核心PPI按年增長全部低於預期，分別為2.2%及2.3%，表現跟上日公布的CPI一致，反映通脹未有繼續回升。數據公布後美元小幅下挫，但之後掉頭回升，執筆時已重上105。美國聯儲局議息後對降息保持審慎，亦下調今年減息次數的預測至一次，對美元或有利好作用。但要注意主席鮑威爾表明委員就政策討論時未有將最新的CPI數據加入考慮，一次降息的預測取態保守，似乎暗示有機會減息兩次。加上近期的經濟數據，除了5月的非農就業數據外，大多未如理想，美元本身不無缺點。不過，歐元區受政局不明朗因素影響，亦有隱憂，因此暫時建議作1.06/1.09區間買賣為主。日本央行今日(14日)議息後一如預期維持利率不變，表示將會減少買債，但未有具體的調整規模，要待下次會議決定。央行的做法令市場失望，日圓一度跌破158兌1美元，短期表現或更加波動。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。