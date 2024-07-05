17/06/2024 16:44

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 157.60 157.65 157.17 歐元/美元 1.0710 1.0713 1.0686 英鎊/美元 1.2680 1.2689 1.2661 美元/瑞郎 0.8913 0.8919 0.8903 美元/港元 7.8105 7.8126 7.8088

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0675 1.0780 1.0640 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國6月密歇根大學消費者信心指數由69.1跌至65.6，預期會反彈至72。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，預期局方在年底降息一次是合理的，認為需要看到更多證據表明通脹正在降溫，才可以進行降息；芝加哥聯儲主席古爾斯比指，如果未來幾個月的通脹表現能夠像5月份的情況一樣，美聯儲局將可以考慮降息；本屬於鷹派的克利夫蘭聯儲主席梅斯特同樣希望再看到幾個月的通脹數據下降就可以下調利率，意外的是，她認為不要等待太久才行動。美匯指數造好，非美貨幣下跌。上周五(14日)日本央行如期維持利率不變，削減購債規模於7月會議上才明確公布。植田和男表示，如果價格朝著目標上漲，將會提高利率，7月份加息是可能的，會取決於數據。美元兌日圓升至158.25附近後迅速回落，短期仍然是高位反覆格局。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。